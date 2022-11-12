https://sputnik-georgia.ru/20221112/v-dengakh-schaste-interesnye-rezultaty-oprosa--272128226.html
В деньгах счастье? Интересные результаты опроса
В деньгах счастье? Интересные результаты опроса
Мы поинтересовались у читателей, в деньгах ли счастье и в каком количестве 12.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-12T18:18+0400
2022-11-12T18:18+0400
2022-11-12T18:18+0400
опрос
опрос на сайте
опрос sputnik
опрос sputnik грузия
грузия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23929/27/239292721_65:311:1938:1365_1920x0_80_0_0_6b796e707c10a505f73e9f53e1f677d3.jpg
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия для счастья хотела бы иметь в месяц 5-10 тысяч долларов.Оказались посмелее 15,9% – они выбрали миллион. Около 100 тысяч долларов выбрали 9,1%.Полмиллиона вполне бы хватило 6,8% участников опроса. А 9,1% же считают, что счастье за деньги не купишь. Счастливыми без денег оказались 4,5% опрошенных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23929/27/239292721_293:326:1679:1365_1920x0_80_0_0_0eaac36cfcab2c986ef43d954e7cb4c0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, грузия, новости, общество
опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, грузия, новости, общество
В деньгах счастье? Интересные результаты опроса
Мы поинтересовались у читателей, в деньгах ли счастье и в каком количестве
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik.
Большая часть читателей Sputnik Грузия
для счастья хотела бы иметь в месяц 5-10 тысяч долларов.
По результатам опроса "Сколько денег в месяц вам нужно для счастья?" оказалось, что большая часть (36,4%) хотели бы иметь 5-10 тысяч долларов. Пару тысячами долларов ограничились 18,2% опрошенных.
Оказались посмелее 15,9% – они выбрали миллион. Около 100 тысяч долларов выбрали 9,1%.
Полмиллиона вполне бы хватило 6,8% участников опроса. А 9,1% же считают, что счастье за деньги не купишь. Счастливыми без денег оказались 4,5% опрошенных.