https://sputnik-georgia.ru/20221112/v-dengakh-schaste-interesnye-rezultaty-oprosa--272128226.html

В деньгах счастье? Интересные результаты опроса

В деньгах счастье? Интересные результаты опроса

Мы поинтересовались у читателей, в деньгах ли счастье и в каком количестве 12.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-12T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия для счастья хотела бы иметь в месяц 5-10 тысяч долларов.Оказались посмелее 15,9% – они выбрали миллион. Около 100 тысяч долларов выбрали 9,1%.Полмиллиона вполне бы хватило 6,8% участников опроса. А 9,1% же считают, что счастье за деньги не купишь. Счастливыми без денег оказались 4,5% опрошенных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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