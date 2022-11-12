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В Грузии молодого мужчину задержали за попытку изнасилования пенсионерки
В Грузии молодого мужчину задержали за попытку изнасилования пенсионерки
Наказание предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет 12.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-12T14:59+0400
2022-11-12T14:59+0400
2022-11-12T15:47+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Сотрудники полиции задержали 26-летнего мужчину по обвинению в попытке изнасилования 74-летней женщины, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, мужчина 28 октября тайно проник в дом к пожилой женщине и после попытался ее изнасиловать.Следствие ведется по статьям "Попытка изнасилования" и "Проникновение в частную собственность", что предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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преступность в грузии, происшествия, грузия, новости
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости
В Грузии молодого мужчину задержали за попытку изнасилования пенсионерки
14:59 12.11.2022 (обновлено: 15:47 12.11.2022)
Наказание предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет
ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Сотрудники полиции задержали 26-летнего мужчину по обвинению в попытке изнасилования 74-летней женщины, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, мужчина 28 октября тайно проник в дом к пожилой женщине и после попытался ее изнасиловать.
Следствие ведется по статьям "Попытка изнасилования" и "Проникновение в частную собственность", что предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.