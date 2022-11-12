https://sputnik-georgia.ru/20221112/v-gruzii-molodogo-muzhchinu-zaderzhali-za-popytku-iznasilovaniya-pensionerki-272130014.html

В Грузии молодого мужчину задержали за попытку изнасилования пенсионерки

В Грузии молодого мужчину задержали за попытку изнасилования пенсионерки

Наказание предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет 12.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-12T14:59+0400

2022-11-12T14:59+0400

2022-11-12T15:47+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Сотрудники полиции задержали 26-летнего мужчину по обвинению в попытке изнасилования 74-летней женщины, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, мужчина 28 октября тайно проник в дом к пожилой женщине и после попытался ее изнасиловать.Следствие ведется по статьям "Попытка изнасилования" и "Проникновение в частную собственность", что предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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преступность в грузии, происшествия, грузия, новости