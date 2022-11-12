https://sputnik-georgia.ru/20221112/yarmarka-agroproduktsii-proydet-v-tbilisi-272125906.html
Ярмарка агропродукции пройдет в Тбилиси
Ярмарка агропродукции пройдет в Тбилиси
Посетители смогут приобрести натуральную сельскохозяйственную продукцию высочайшего качества непосредственно у фермеров 12.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-12T20:20+0400
2022-11-12T20:20+0400
2022-11-12T20:20+0400
сельское хозяйство
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
сельское хозяйство грузии
выставка
анонсы
выставка-продажа агропродукции и технологий agro batumi 2017
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Выставка-продажа грузинских агропродуктов пройдет 20 ноября в День фермера в выставочном пространстве Expo Georgia, говорится в сообщении организаторов.Гости ярмарки смогут увидеть и приобрести натуральную сельскохозяйственную продукцию высочайшего качества непосредственно у фермеров. Мероприятие пройдет с 11:00 до 18:00.Выставка организована министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства в партнерстве с Европейским Союзом, Сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), Сельскохозяйственной программой Агентства США по международному развитию (USAID) и Ассоциацией фермеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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сельское хозяйство, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, сельское хозяйство грузии, выставка, анонсы , выставка-продажа агропродукции и технологий agro batumi 2017
сельское хозяйство, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, сельское хозяйство грузии, выставка, анонсы , выставка-продажа агропродукции и технологий agro batumi 2017
Ярмарка агропродукции пройдет в Тбилиси
Посетители смогут приобрести натуральную сельскохозяйственную продукцию высочайшего качества непосредственно у фермеров
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Выставка-продажа грузинских агропродуктов пройдет 20 ноября в День фермера в выставочном пространстве Expo Georgia, говорится в сообщении организаторов.
Гости ярмарки смогут увидеть и приобрести натуральную сельскохозяйственную продукцию высочайшего качества непосредственно у фермеров. Мероприятие пройдет с 11:00 до 18:00.
Выставка организована министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства в партнерстве с Европейским Союзом, Сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), Сельскохозяйственной программой Агентства США по международному развитию (USAID) и Ассоциацией фермеров Грузии.