https://sputnik-georgia.ru/20221112/yarmarka-agroproduktsii-proydet-v-tbilisi-272125906.html

Ярмарка агропродукции пройдет в Тбилиси

Ярмарка агропродукции пройдет в Тбилиси

Посетители смогут приобрести натуральную сельскохозяйственную продукцию высочайшего качества непосредственно у фермеров 12.11.2022, Sputnik Грузия

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сельское хозяйство

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

сельское хозяйство грузии

выставка

анонсы

выставка-продажа агропродукции и технологий agro batumi 2017

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Выставка-продажа грузинских агропродуктов пройдет 20 ноября в День фермера в выставочном пространстве Expo Georgia, говорится в сообщении организаторов.Гости ярмарки смогут увидеть и приобрести натуральную сельскохозяйственную продукцию высочайшего качества непосредственно у фермеров. Мероприятие пройдет с 11:00 до 18:00.Выставка организована министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства в партнерстве с Европейским Союзом, Сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), Сельскохозяйственной программой Агентства США по международному развитию (USAID) и Ассоциацией фермеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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сельское хозяйство, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, сельское хозяйство грузии, выставка, анонсы , выставка-продажа агропродукции и технологий agro batumi 2017