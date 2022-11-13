https://sputnik-georgia.ru/20221113/dva-samoleta-stolknulis-na-aviashou-v-ssha-272148438.html
Два самолета столкнулись на авиашоу в США
Два самолета столкнулись на авиашоу в США
В настоящее время проводится работа по идентификации погибших 13.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-13T21:08+0400
2022-11-13T21:08+0400
2022-11-13T21:08+0400
в мире
новости
происшествия
сша
даллас
авиашоу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/0d/272148128_0:95:3111:1844_1920x0_80_0_0_6e424491571970d34e1ee34056aa2d4c.jpg
ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. Из-за столкновения самолетов на авиашоу в городе Даллас в США погибли шесть человек, заявил судья округа Даллас Клэй Дженкинс.Ранее местное отделение телеканала ABC News сообщило, что американский ретробомбардировщик B-17 потерпел крушение после столкновения с другим самолетом на авиашоу в Далласе, обломки бомбардировщика упали на близлежащее шоссе."Согласно нашему медицинскому эксперту округа Даллас, шесть человек погибли на вчерашнем авиашоу Wings over Dallas", - написал Дженкинс в Twitter.Он также добавил, что компетентные органы ведут расследование инцидента и проводят идентификацию погибших.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
сша
даллас
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/0d/272148128_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_44907bd9abc1eabde122349e2535284e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, происшествия, сша, даллас, авиашоу
в мире, новости, происшествия, сша, даллас, авиашоу
Два самолета столкнулись на авиашоу в США
В настоящее время проводится работа по идентификации погибших
ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. Из-за столкновения самолетов на авиашоу в городе Даллас в США погибли шесть человек, заявил судья округа Даллас Клэй Дженкинс.
Ранее местное отделение телеканала ABC News сообщило, что американский ретробомбардировщик B-17 потерпел крушение после столкновения с другим самолетом на авиашоу в Далласе, обломки бомбардировщика упали на близлежащее шоссе.
"Согласно нашему медицинскому эксперту округа Даллас, шесть человек погибли на вчерашнем авиашоу Wings over Dallas", - написал Дженкинс в Twitter.
Он также добавил, что компетентные органы ведут расследование инцидента и проводят идентификацию погибших.