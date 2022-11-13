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Два самолета столкнулись на авиашоу в США

Два самолета столкнулись на авиашоу в США

В настоящее время проводится работа по идентификации погибших 13.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. Из-за столкновения самолетов на авиашоу в городе Даллас в США погибли шесть человек, заявил судья округа Даллас Клэй Дженкинс.Ранее местное отделение телеканала ABC News сообщило, что американский ретробомбардировщик B-17 потерпел крушение после столкновения с другим самолетом на авиашоу в Далласе, обломки бомбардировщика упали на близлежащее шоссе."Согласно нашему медицинскому эксперту округа Даллас, шесть человек погибли на вчерашнем авиашоу Wings over Dallas", - написал Дженкинс в Twitter.Он также добавил, что компетентные органы ведут расследование инцидента и проводят идентификацию погибших.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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