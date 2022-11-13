https://sputnik-georgia.ru/20221113/general-mayor-fsb-mikhaylov-kakie-terroristicheskie-ugrozy-gotovit-dlya-rossii-zapad-272137736.html

Генерал-майор ФСБ Михайлов: какие террористические угрозы готовит для России Запад?

Генерал-майор ФСБ Михайлов: какие террористические угрозы готовит для России Запад?

США поддерживают наиболее радикальное крыло Талибана*, чтобы не допустить стабилизации ситуации в Афганистане и регионе в целом 13.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-13T09:22+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генерал-майор ФСБ в запасе, руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации "Офицеры России" Александр Михайлов. Каковы основные цели Запада в регионе и как в этих условиях действовать России, смотрите в нашем видео.* — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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