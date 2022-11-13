https://sputnik-georgia.ru/20221113/general-mayor-fsb-mikhaylov-kakie-terroristicheskie-ugrozy-gotovit-dlya-rossii-zapad-272137736.html
Генерал-майор ФСБ Михайлов: какие террористические угрозы готовит для России Запад?
Генерал-майор ФСБ Михайлов: какие террористические угрозы готовит для России Запад?
США поддерживают наиболее радикальное крыло Талибана*, чтобы не допустить стабилизации ситуации в Афганистане и регионе в целом 13.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-13T09:22+0400
2022-11-13T09:22+0400
2022-11-13T09:24+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генерал-майор ФСБ в запасе, руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации "Офицеры России" Александр Михайлов. Каковы основные цели Запада в регионе и как в этих условиях действовать России, смотрите в нашем видео.* — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, сша, видео
мультимедиа, видео, сша, видео
Генерал-майор ФСБ Михайлов: какие террористические угрозы готовит для России Запад?
09:22 13.11.2022 (обновлено: 09:24 13.11.2022)
США поддерживают наиболее радикальное крыло Талибана*, чтобы не допустить стабилизации ситуации в Афганистане и регионе в целом
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генерал-майор ФСБ в запасе, руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации "Офицеры России" Александр Михайлов.
Каковы основные цели Запада в регионе и как в этих условиях действовать России, смотрите в нашем видео.
* — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.