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Глава правительства Грузии выразил соболезнования турецкому народу
Глава правительства Грузии выразил соболезнования турецкому народу
Турецкие СМИ информируют о шестерых погибших и более 50 раненых 13.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-13T21:43+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили от имени правительства и народа Грузии выразил соболезнования турецкому народу, президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и семьям погибших в результате взрыва в Стамбуле, написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Twitter.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Губернатор города Али Ерликая сообщал, что после взрыва есть раненые и погибшие.Глава правительства Грузии пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления."Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и молимся за Турцию", - написал Ираклий Гарибашвили.Турецкие СМИ информируют о шестерых погибших и более 50 раненых.Власти Турции ввели запрет на трансляции телеканалов с места взрыва в центре Стамбула. Об этом заявили в Верховном совете по телерадиовещанию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, происшествия, стамбул, турция, грузия, ираклий гарибашвили, реджеп тайип эрдоган
Глава правительства Грузии выразил соболезнования турецкому народу
21:43 13.11.2022 (обновлено: 21:44 13.11.2022)
Турецкие СМИ информируют о шестерых погибших и более 50 раненых
ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили от имени правительства и народа Грузии выразил соболезнования турецкому народу, президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и семьям погибших в результате взрыва в Стамбуле, написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Twitter.
Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Губернатор города Али Ерликая сообщал, что после взрыва есть раненые и погибшие.
"В связи со взрывом в Стамбуле от имени правительства и народа Грузии выражаю глубочайшие соболезнования турецкому народу, президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и семьям погибших", - говорится в сообщении Гарибашвили.
Глава правительства Грузии пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
"Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и молимся за Турцию", - написал Ираклий Гарибашвили.
Турецкие СМИ информируют о шестерых погибших и более 50 раненых.
Власти Турции ввели запрет на трансляции телеканалов с места взрыва в центре Стамбула. Об этом заявили в Верховном совете по телерадиовещанию.