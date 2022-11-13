https://sputnik-georgia.ru/20221113/glava-pravitelstva-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-turetskomu-narodu-272150041.html

Глава правительства Грузии выразил соболезнования турецкому народу

Глава правительства Грузии выразил соболезнования турецкому народу

Турецкие СМИ информируют о шестерых погибших и более 50 раненых 13.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили от имени правительства и народа Грузии выразил соболезнования турецкому народу, президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и семьям погибших в результате взрыва в Стамбуле, написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Twitter.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Губернатор города Али Ерликая сообщал, что после взрыва есть раненые и погибшие.Глава правительства Грузии пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления."Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и молимся за Турцию", - написал Ираклий Гарибашвили.Турецкие СМИ информируют о шестерых погибших и более 50 раненых.Власти Турции ввели запрет на трансляции телеканалов с места взрыва в центре Стамбула. Об этом заявили в Верховном совете по телерадиовещанию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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