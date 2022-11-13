https://sputnik-georgia.ru/20221113/mid-grazhdane-gruzii-ne-postradali-vo-vremya-vzryva-v-stambule-272149007.html

МИД: граждане Грузии не пострадали во время взрыва в Стамбуле

МИД: граждане Грузии не пострадали во время взрыва в Стамбуле

В Генеральное консульство Грузии в Стамбуле не поступало официального уведомления о гражданах Грузии 13.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии распространило заявление в связи со взрывом, произошедшим на проспекте Истикляль в Стамбуле.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Губернатор города Али Ерликая сообщал, что после взрыва есть раненые и погибшие.По информации ведомства, Генеральное консульство Грузии не получало уведомления о пострадавших гражданах Грузии.На данный момент турецкие СМИ информируют о четырех погибших и 38 раненых.Власти Турции ввели запрет на трансляции телеканалов с места взрыва в центре Стамбула. Об этом заявили в Верховном совете по телерадиовещанию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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