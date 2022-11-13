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МИД: граждане Грузии не пострадали во время взрыва в Стамбуле
МИД: граждане Грузии не пострадали во время взрыва в Стамбуле
В Генеральное консульство Грузии в Стамбуле не поступало официального уведомления о гражданах Грузии 13.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-13T20:24+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии распространило заявление в связи со взрывом, произошедшим на проспекте Истикляль в Стамбуле.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Губернатор города Али Ерликая сообщал, что после взрыва есть раненые и погибшие.По информации ведомства, Генеральное консульство Грузии не получало уведомления о пострадавших гражданах Грузии.На данный момент турецкие СМИ информируют о четырех погибших и 38 раненых.Власти Турции ввели запрет на трансляции телеканалов с места взрыва в центре Стамбула. Об этом заявили в Верховном совете по телерадиовещанию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, стамбул, происшествия, грузия, турция, мид грузии
МИД: граждане Грузии не пострадали во время взрыва в Стамбуле
20:24 13.11.2022 (обновлено: 20:32 13.11.2022)
В Генеральное консульство Грузии в Стамбуле не поступало официального уведомления о гражданах Грузии
ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии распространило заявление в связи со взрывом, произошедшим на проспекте Истикляль в Стамбуле.
Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Губернатор города Али Ерликая сообщал, что после взрыва есть раненые и погибшие.
По информации ведомства, Генеральное консульство Грузии не получало уведомления о пострадавших гражданах Грузии.
"По данным на это время, в Генеральное консульство Грузии в Стамбуле не поступало официального уведомления о гражданах Грузии. Консульство находится на постоянной связи с местными правоохранителями", — говорится в сообщении ведомства.
На данный момент турецкие СМИ информируют о четырех погибших и 38 раненых.
Власти Турции ввели запрет на трансляции телеканалов с места взрыва в центре Стамбула. Об этом заявили в Верховном совете по телерадиовещанию.