https://sputnik-georgia.ru/20221113/onufrienko-dazhe-esli-nato-ne-nachnet-tretyu-mirovuyu-novaya-kholodnaya-voyna-s-nami-nadolgo-272141397.html
Онуфриенко: даже если НАТО не начнет Третью мировую, новая холодная война с нами надолго
Онуфриенко: даже если НАТО не начнет Третью мировую, новая холодная война с нами надолго
Западные страны в ближайшее время значительно снизят поддержку Украине, однако со временем американский ВПК может начать еще больше поставок в поисках выгоды... 13.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-13T13:22+0400
2022-11-13T13:22+0400
2022-11-13T13:35+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. Решится ли НАТО на прямую войну с Россией? Почему американский истребитель F-35 - это бизнес-проект, а не оружие? Почему новая холодная война лишь сделает Россию сильнее? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, нато, россия, антироссийские санкции, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022
мультимедиа, видео, нато, россия, антироссийские санкции, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022
Онуфриенко: даже если НАТО не начнет Третью мировую, новая холодная война с нами надолго
13:22 13.11.2022 (обновлено: 13:35 13.11.2022)
Западные страны в ближайшее время значительно снизят поддержку Украине, однако со временем американский ВПК может начать еще больше поставок в поисках выгоды. Именно в период наименьших поставок России будет удобнее всего достичь целей СВО
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
Решится ли НАТО на прямую войну с Россией? Почему американский истребитель F-35 - это бизнес-проект, а не оружие? Почему новая холодная война лишь сделает Россию сильнее?
Обо всем этом смотрите в нашем видео.