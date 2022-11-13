https://sputnik-georgia.ru/20221113/onufrienko-dazhe-esli-nato-ne-nachnet-tretyu-mirovuyu-novaya-kholodnaya-voyna-s-nami-nadolgo-272141397.html

Онуфриенко: даже если НАТО не начнет Третью мировую, новая холодная война с нами надолго

Онуфриенко: даже если НАТО не начнет Третью мировую, новая холодная война с нами надолго

Западные страны в ближайшее время значительно снизят поддержку Украине, однако со временем американский ВПК может начать еще больше поставок в поисках выгоды... 13.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-13T13:22+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. Решится ли НАТО на прямую войну с Россией? Почему американский истребитель F-35 - это бизнес-проект, а не оружие? Почему новая холодная война лишь сделает Россию сильнее? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, нато, россия, антироссийские санкции, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022