https://sputnik-georgia.ru/20221113/politsiya-rassmatrivaet-vzryv-v-stambule-kak-terakt-272147677.html

Полиция рассматривает взрыв в Стамбуле как теракт

Полиция рассматривает взрыв в Стамбуле как теракт

Взрыв прогремел на улице, выходящей к площади Тасним в Стамбуле 13.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 ноя – Sputnik. Турецкие правоохранительные органы рассматривают версию теракта после взрыва в центре Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Губернатор города Али Ерликая сообщал, что после взрыва есть раненые и погибшие.На данный момент турецкие СМИ информируют о четырех погибших и 38 раненых.Власти Турции ввели запрет на трансляции телеканалов с места взрыва в центре Стамбула. Об этом заявили в Верховном совете по телерадиовещанию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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