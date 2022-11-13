https://sputnik-georgia.ru/20221113/politsiya-rassmatrivaet-vzryv-v-stambule-kak-terakt-272147677.html
Полиция рассматривает взрыв в Стамбуле как теракт
Полиция рассматривает взрыв в Стамбуле как теракт
Взрыв прогремел на улице, выходящей к площади Тасним в Стамбуле 13.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-13T19:11+0400
2022-11-13T19:11+0400
2022-11-13T19:11+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя – Sputnik. Турецкие правоохранительные органы рассматривают версию теракта после взрыва в центре Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Губернатор города Али Ерликая сообщал, что после взрыва есть раненые и погибшие.На данный момент турецкие СМИ информируют о четырех погибших и 38 раненых.Власти Турции ввели запрет на трансляции телеканалов с места взрыва в центре Стамбула. Об этом заявили в Верховном совете по телерадиовещанию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, стамбул, происшествия, турция
в мире, новости, стамбул, происшествия, турция
Полиция рассматривает взрыв в Стамбуле как теракт
Взрыв прогремел на улице, выходящей к площади Тасним в Стамбуле
ТБИЛИСИ, 13 ноя – Sputnik.
Турецкие правоохранительные органы рассматривают версию теракта после взрыва в центре Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Губернатор города Али Ерликая сообщал, что после взрыва есть раненые и погибшие.
На данный момент турецкие СМИ информируют о четырех погибших и 38 раненых.
Власти Турции ввели запрет на трансляции телеканалов с места взрыва в центре Стамбула. Об этом заявили в Верховном совете по телерадиовещанию.