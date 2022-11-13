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Свыше тысячи кустарных газовых устройств демонтировали в Тбилиси
Свыше тысячи кустарных газовых устройств демонтировали в Тбилиси
По данным компании, большинство домовладельцев были проинформированы и предупреждены о существовании угрозы 13.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-13T14:27+0400
2022-11-13T14:27+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Газораспределительная компания "Тбилиси Энерджи" опубликовала октябрьскую статистику, согласно которой в жилых квартирах Тбилиси было демонтировано 1390 кустарно установленных газовых приборов.Речь идет о водонагревателях и обогревателях с открытой камерой сгорания, а также других самовольно установленных газовых устройствах.Самым опасным среди районов столицы, согласно статистике, является Исани-Самгори-Вазисубани. Специалисты "Тбилиси Энерджи" демонтировали в этих районах в общей сложности 517 кустарных установок. Затем следует районы Чугурети-Надзаладеви - 235 случаев, и Мтацминда-Крцаниси - 171.По данным компании, большинство домовладельцев были проинформированы и предупреждены о существовании угрозы, однако они не учли этого предупреждения и самовольно подключили к сети водонагреватели и обогреватели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси энерджи, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси энерджи, тбилиси
Свыше тысячи кустарных газовых устройств демонтировали в Тбилиси
14:27 13.11.2022 (обновлено: 14:30 13.11.2022)
По данным компании, большинство домовладельцев были проинформированы и предупреждены о существовании угрозы
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Газораспределительная компания "Тбилиси Энерджи" опубликовала октябрьскую статистику, согласно которой в жилых квартирах Тбилиси было демонтировано 1390 кустарно установленных газовых приборов.
Речь идет о водонагревателях и обогревателях с открытой камерой сгорания, а также других самовольно установленных газовых устройствах.
"Тбилиси Энерджи" просит вас проявить высокую ответственность за безопасность вашей семьи и соседей. Соблюдайте необходимые правила безопасного использования газа (ознакомьтесь с необходимыми правилами безопасности на сайте компании"- говорится в заявлении.
Самым опасным среди районов столицы, согласно статистике, является Исани-Самгори-Вазисубани. Специалисты "Тбилиси Энерджи" демонтировали в этих районах в общей сложности 517 кустарных установок. Затем следует районы Чугурети-Надзаладеви - 235 случаев, и Мтацминда-Крцаниси - 171.
По данным компании, большинство домовладельцев были проинформированы и предупреждены о существовании угрозы, однако они не учли этого предупреждения и самовольно подключили к сети водонагреватели и обогреватели.