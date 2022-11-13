https://sputnik-georgia.ru/20221113/svyshe-tysyachi-kustarnykh-gazovykh-ustroystv-demontirovali-v-tbilisi-272142110.html

Свыше тысячи кустарных газовых устройств демонтировали в Тбилиси

Свыше тысячи кустарных газовых устройств демонтировали в Тбилиси

По данным компании, большинство домовладельцев были проинформированы и предупреждены о существовании угрозы 13.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Газораспределительная компания "Тбилиси Энерджи" опубликовала октябрьскую статистику, согласно которой в жилых квартирах Тбилиси было демонтировано 1390 кустарно установленных газовых приборов.Речь идет о водонагревателях и обогревателях с открытой камерой сгорания, а также других самовольно установленных газовых устройствах.Самым опасным среди районов столицы, согласно статистике, является Исани-Самгори-Вазисубани. Специалисты "Тбилиси Энерджи" демонтировали в этих районах в общей сложности 517 кустарных установок. Затем следует районы Чугурети-Надзаладеви - 235 случаев, и Мтацминда-Крцаниси - 171.По данным компании, большинство домовладельцев были проинформированы и предупреждены о существовании угрозы, однако они не учли этого предупреждения и самовольно подключили к сети водонагреватели и обогреватели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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