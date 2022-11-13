https://sputnik-georgia.ru/20221113/totinosin-nachal-turnir-s-porazheniya---sudi-prinyali-reshenie-ne-v-polzu-gruzina-272145853.html

Тотиносин начал турнир с поражения - судьи приняли решение не в пользу грузина

Тотиносин начал турнир с поражения - судьи приняли решение не в пользу грузина

Следующий матч Тотиносин проведет завтра, его соперником станет седьмой маэгасира Запада 13.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, начал участие в 99-м басё в карьере с обидного проигрыша.В Японии стартовал последний, ноябрьский басё года, который продлится 15 дней. Леван Горгадзе посеян на турнире как восьмой маэгасира Запада. Кюсю басё проходит в Международном центре города Фукуока с 13 по 27 ноября.В первый день турнира соперником Тотиносина был девятый маэгасира Востока Таканосё. Горгадзе увел соперника за дохё, но дополнительные судьи посчитали, что Тотиносин покинул дохё раньше, чем Таканосё, и, следовательно, ему засчитали поражение.Следующий матч Тотиносин проведет завтра, его соперником станет седьмой маэгасира Запада.Для того, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге ведущих борцов, 35-летнему Тотиносину необходимо завершить турнир с положттельным балансом. После сентябрьского турнира грузинский сумоист улучшил свои позиции до восьмого маэгасиры Запада.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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