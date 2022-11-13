https://sputnik-georgia.ru/20221113/trasfernaya-stoimost-kvaratskheliya-i-mamardashvili-rekordno-vyrosla-272141620.html

Трасферная стоимость Кварацхелия и Мамардашвили рекордно выросла

Трасферная стоимость Кварацхелия и Мамардашвили рекордно выросла

Стоимость Кварацхелия и еще нескольких игроков сборной Грузии увеличилась - Transfermarkt. 13.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-13T13:53+0400

2022-11-13T13:53+0400

2022-11-13T14:27+0400

грузия

новости

спорт

хвича кварацхелия

италия

футбол

клуб "наполи"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0d/271294542_0:134:1426:936_1920x0_80_0_0_5f8c6b69d77fbc3395a0ff7b5ec05751.jpg

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Трансферная стоимость 21-летнего полузащитника "Наполи" и сборной Грузии Хвичи Кварацхелия увеличилась до 60 миллионов евро, сообщает интернет-портал Transfermarkt.До перехода в "Наполи" трансферная стоимость Хвичи Кварацхелия была 15 миллионов евро, в сентябре - 35 миллионов.Выросла и стоимость вратаря сборной Грузии и "Валенсии" Георгия Мамардашвили. Стоимость голкипера за время его игры в "Валенсии" несколько раз увеличивалась и сейчас составляет 25 миллионов евро.Тройка самых дорогих игроков сборной Грузии выглядит следующим образом:Кроме того, согласно обновленным данным, Кварацхелия на данный момент находится на восьмом месте в десятке самых дорогих игроков серии А.Он догнал лидера сборной Италии и туринского "Ювентуса" Федерико Кьезу, которого также оценивают в 60 миллионов евро, и превзошел нападающего сборной Бельгии и "Интера" Ромелу Лукаку ( 55 миллионов евро).Топ-10 самых дорогих игроков серии АВ нынешнем сезоне Кварацхелия провел 17 матчей за неаполитанцев, в которых забил восемь мячей и отдал десять результативных передач.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, италия, футбол, клуб "наполи"