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Трасферная стоимость Кварацхелия и Мамардашвили рекордно выросла
Трасферная стоимость Кварацхелия и Мамардашвили рекордно выросла
Стоимость Кварацхелия и еще нескольких игроков сборной Грузии увеличилась - Transfermarkt. 13.11.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Трансферная стоимость 21-летнего полузащитника "Наполи" и сборной Грузии Хвичи Кварацхелия увеличилась до 60 миллионов евро, сообщает интернет-портал Transfermarkt.До перехода в "Наполи" трансферная стоимость Хвичи Кварацхелия была 15 миллионов евро, в сентябре - 35 миллионов.Выросла и стоимость вратаря сборной Грузии и "Валенсии" Георгия Мамардашвили. Стоимость голкипера за время его игры в "Валенсии" несколько раз увеличивалась и сейчас составляет 25 миллионов евро.Тройка самых дорогих игроков сборной Грузии выглядит следующим образом:Кроме того, согласно обновленным данным, Кварацхелия на данный момент находится на восьмом месте в десятке самых дорогих игроков серии А.Он догнал лидера сборной Италии и туринского "Ювентуса" Федерико Кьезу, которого также оценивают в 60 миллионов евро, и превзошел нападающего сборной Бельгии и "Интера" Ромелу Лукаку ( 55 миллионов евро).Топ-10 самых дорогих игроков серии АВ нынешнем сезоне Кварацхелия провел 17 матчей за неаполитанцев, в которых забил восемь мячей и отдал десять результативных передач.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, италия, футбол, клуб "наполи"
грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, италия, футбол, клуб "наполи"

Трасферная стоимость Кварацхелия и Мамардашвили рекордно выросла

13:53 13.11.2022 (обновлено: 14:27 13.11.2022)
© SSC NapoliХвича Кварацхелия в "Наполи"
Хвича Кварацхелия в Наполи - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2022
© SSC Napoli
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Стоимость Кварацхелия и еще нескольких игроков сборной Грузии увеличилась - Transfermarkt.
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Трансферная стоимость 21-летнего полузащитника "Наполи" и сборной Грузии Хвичи Кварацхелия увеличилась до 60 миллионов евро, сообщает интернет-портал Transfermarkt.
До перехода в "Наполи" трансферная стоимость Хвичи Кварацхелия была 15 миллионов евро, в сентябре - 35 миллионов.
Выросла и стоимость вратаря сборной Грузии и "Валенсии" Георгия Мамардашвили. Стоимость голкипера за время его игры в "Валенсии" несколько раз увеличивалась и сейчас составляет 25 миллионов евро.
Тройка самых дорогих игроков сборной Грузии выглядит следующим образом:
1.
Хвича Кварацхелия, "Наполи" – 60 миллионов евро
2.
Георгий Мамардашвили, "Валенсия" – 25 миллионов евро
3.
Саба Лобжанидзе, "Хатаисфор" – 3,30 млн евро.
Кроме того, согласно обновленным данным, Кварацхелия на данный момент находится на восьмом месте в десятке самых дорогих игроков серии А.
Он догнал лидера сборной Италии и туринского "Ювентуса" Федерико Кьезу, которого также оценивают в 60 миллионов евро, и превзошел нападающего сборной Бельгии и "Интера" Ромелу Лукаку ( 55 миллионов евро).
Топ-10 самых дорогих игроков серии А
1.
Рафаэль Леао, Португалия, "Милан" - 85 млн евро
2.
Душан Влахович, Сербия, "Ювентус", 80 млн евро
3.
Лаутаро Мартинес, Аргентина, "Интер" - 75 млн евро.
4.
Николо Барелла, Италия, "Интер" - 70 млн евро.
5.
Виктор Осимен, Нигерия, "Наполи" - 70 млн евро.
6.
Сергей Милинкович-Савич, Сербия, "Лацио" - 60 млн евро
7.
Милан Шкриньяр, Словакия, "Интер" - 60 млн евро
8.
Хвича Кварацхелия, Грузия, "Наполи" — 60 млн евро.
9.
Федерико Кьеза, Италия, "Ювентус" - 60 млн евро.
10.
Ромелу Лукаку, Бельгия, "Интер" - 55 млн евро.
В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 17 матчей за неаполитанцев, в которых забил восемь мячей и отдал десять результативных передач.
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