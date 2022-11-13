Трасферная стоимость Кварацхелия и Мамардашвили рекордно выросла
13:53 13.11.2022 (обновлено: 14:27 13.11.2022)
© SSC NapoliХвича Кварацхелия в "Наполи"
© SSC Napoli
Стоимость Кварацхелия и еще нескольких игроков сборной Грузии увеличилась - Transfermarkt.
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Трансферная стоимость 21-летнего полузащитника "Наполи" и сборной Грузии Хвичи Кварацхелия увеличилась до 60 миллионов евро, сообщает интернет-портал Transfermarkt.
До перехода в "Наполи" трансферная стоимость Хвичи Кварацхелия была 15 миллионов евро, в сентябре - 35 миллионов.
Выросла и стоимость вратаря сборной Грузии и "Валенсии" Георгия Мамардашвили. Стоимость голкипера за время его игры в "Валенсии" несколько раз увеличивалась и сейчас составляет 25 миллионов евро.
Тройка самых дорогих игроков сборной Грузии выглядит следующим образом:
1.Хвича Кварацхелия, "Наполи" – 60 миллионов евро
2.Георгий Мамардашвили, "Валенсия" – 25 миллионов евро
3.Саба Лобжанидзе, "Хатаисфор" – 3,30 млн евро.
Кроме того, согласно обновленным данным, Кварацхелия на данный момент находится на восьмом месте в десятке самых дорогих игроков серии А.
Он догнал лидера сборной Италии и туринского "Ювентуса" Федерико Кьезу, которого также оценивают в 60 миллионов евро, и превзошел нападающего сборной Бельгии и "Интера" Ромелу Лукаку ( 55 миллионов евро).
Топ-10 самых дорогих игроков серии А
1.Рафаэль Леао, Португалия, "Милан" - 85 млн евро
2.Душан Влахович, Сербия, "Ювентус", 80 млн евро
3.Лаутаро Мартинес, Аргентина, "Интер" - 75 млн евро.
4.Николо Барелла, Италия, "Интер" - 70 млн евро.
5.Виктор Осимен, Нигерия, "Наполи" - 70 млн евро.
6.Сергей Милинкович-Савич, Сербия, "Лацио" - 60 млн евро
7.Милан Шкриньяр, Словакия, "Интер" - 60 млн евро
8.Хвича Кварацхелия, Грузия, "Наполи" — 60 млн евро.
9.Федерико Кьеза, Италия, "Ювентус" - 60 млн евро.
10.Ромелу Лукаку, Бельгия, "Интер" - 55 млн евро.
В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 17 матчей за неаполитанцев, в которых забил восемь мячей и отдал десять результативных передач.