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В центре Стамбула прогремел взрыв, есть пострадавшие
В центре Стамбула прогремел взрыв, есть пострадавшие
Силы безопасности оцепили район, по словам очевидцев, жителей эвакуируют 13.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-13T17:53+0400
2022-11-13T17:53+0400
2022-11-13T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. Свыше 10 человек получили ранения при взрыве в центре Стамбула на главной туристической улице Истикляль, сообщает телеканал A Haber."На улице Истикляль, выходящей к площади Таксим (одно из самых популярных у туристов мест. — прим. ред.), в Стамбуле прогремел взрыв. В результате взрыва пострадало много людей. После инцидента в район было направлено множество медицинских бригад. Силы безопасности оцепили район", — говорится в сообщении."По предварительным данным, число раненых больше 10", - передает телеканал.Причина взрыва пока неизвестна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, стамбул, происшествия
В центре Стамбула прогремел взрыв, есть пострадавшие
17:53 13.11.2022 (обновлено: 18:08 13.11.2022)
Силы безопасности оцепили район, по словам очевидцев, жителей эвакуируют
ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. Свыше 10 человек получили ранения при взрыве в центре Стамбула на главной туристической улице Истикляль, сообщает телеканал A Haber.
"На улице Истикляль, выходящей к площади Таксим (одно из самых популярных у туристов мест. — прим. ред.), в Стамбуле прогремел взрыв. В результате взрыва пострадало много людей. После инцидента в район было направлено множество медицинских бригад. Силы безопасности оцепили район", — говорится в сообщении.
"По предварительным данным, число раненых больше 10", - передает телеканал.
Причина взрыва пока неизвестна.