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В центре Стамбула прогремел взрыв, есть пострадавшие

В центре Стамбула прогремел взрыв, есть пострадавшие

Силы безопасности оцепили район, по словам очевидцев, жителей эвакуируют 13.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-13T17:53+0400

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ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. Свыше 10 человек получили ранения при взрыве в центре Стамбула на главной туристической улице Истикляль, сообщает телеканал A Haber."На улице Истикляль, выходящей к площади Таксим (одно из самых популярных у туристов мест. — прим. ред.), в Стамбуле прогремел взрыв. В результате взрыва пострадало много людей. После инцидента в район было направлено множество медицинских бригад. Силы безопасности оцепили район", — говорится в сообщении."По предварительным данным, число раненых больше 10", - передает телеканал.Причина взрыва пока неизвестна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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