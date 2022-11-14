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Бюджет Минобороны Грузии увеличится на 25%
Бюджет Минобороны Грузии увеличится на 25%
Грузия намерена заключить несколько крупных договоров о закупке вооружений 14.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-14T16:40+0400
2022-11-14T16:40+0400
2022-11-14T16:40+0400
грузия
новости
европа
джуаншер бурчуладзе
министерство обороны грузии
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ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Главными направлениями бюджета министерства обороны Грузии в 2023 году будет повышение зарплат военнослужащим и заключение соглашений о закупке вооружений, заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в эфире телеканала "Рустави 2".По его словам, бюджет министерства обороны в будущем году увеличится на 25%.Что касается закупки вооружений, по его словам, бюрократическая часть уже почти завершена."Несмотря на то, что сегодня очень сложно, оружие больше не легкодоступно ни в Европе, ни во всем мире, мы все же справились и прошли этот процесс. В начале 2023 года мы заключим несколько крупных договоров о закупке со странами-партнерами", - заявил Бурчуладзе.Парламент Грузии уже приступил к рассмотрению проекта бюджета на 2023 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, европа, джуаншер бурчуладзе, министерство обороны грузии
грузия, новости, европа, джуаншер бурчуладзе, министерство обороны грузии
Бюджет Минобороны Грузии увеличится на 25%
Грузия намерена заключить несколько крупных договоров о закупке вооружений
ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Главными направлениями бюджета министерства обороны Грузии в 2023 году будет повышение зарплат военнослужащим и заключение соглашений о закупке вооружений, заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в эфире телеканала "Рустави 2".
По его словам, бюджет министерства обороны в будущем году увеличится на 25%.
"Вы видели обещание премьера, что с января зарплаты вырастут на 20%. А с 2024 года зарплата военнослужащих увеличится еще на 20%. Это приведет нас к тому результату, к которому мы стремимся. И здесь мы будем очень принципиальными. Хочу поблагодарить премьера за огромную поддержку в этом направлении", - заявил Бурчуладзе.
Что касается закупки вооружений, по его словам, бюрократическая часть уже почти завершена.
"Несмотря на то, что сегодня очень сложно, оружие больше не легкодоступно ни в Европе, ни во всем мире, мы все же справились и прошли этот процесс. В начале 2023 года мы заключим несколько крупных договоров о закупке со странами-партнерами", - заявил Бурчуладзе.
Парламент Грузии уже приступил к рассмотрению проекта бюджета на 2023 год.