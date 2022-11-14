https://sputnik-georgia.ru/20221114/byudzhet-minoborony-gruzii-uvelichitsya-na-25-272174106.html

Бюджет Минобороны Грузии увеличится на 25%

Бюджет Минобороны Грузии увеличится на 25%

Грузия намерена заключить несколько крупных договоров о закупке вооружений 14.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-14T16:40+0400

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2022-11-14T16:40+0400

грузия

новости

европа

джуаншер бурчуладзе

министерство обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Главными направлениями бюджета министерства обороны Грузии в 2023 году будет повышение зарплат военнослужащим и заключение соглашений о закупке вооружений, заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в эфире телеканала "Рустави 2".По его словам, бюджет министерства обороны в будущем году увеличится на 25%.Что касается закупки вооружений, по его словам, бюрократическая часть уже почти завершена."Несмотря на то, что сегодня очень сложно, оружие больше не легкодоступно ни в Европе, ни во всем мире, мы все же справились и прошли этот процесс. В начале 2023 года мы заключим несколько крупных договоров о закупке со странами-партнерами", - заявил Бурчуладзе.Парламент Грузии уже приступил к рассмотрению проекта бюджета на 2023 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, европа, джуаншер бурчуладзе, министерство обороны грузии