https://sputnik-georgia.ru/20221114/delta-vb-vskore-poluchit-predoplatu-dlya-nachala-proizvodstva-dronov-v-gruzii-272172664.html

"Дельта-ВБ" вскоре получит предоплату для начала производства дронов в Грузии

"Дельта-ВБ" вскоре получит предоплату для начала производства дронов в Грузии

Строительство завода по выпуску беспилотных летательных аппаратов находится на завершающей стадии 14.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-14T15:59+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Грузино-польская компания "Дельта-ВБ" в ближайшее время подготовит тестовую версию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), массовое производство которых начнется с 2023 года, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.Грузино-польская компания "Дельта-ВБ", реализующая проект, была создана на основе соглашения между грузинским предприятием "Дельта Интернейшенал" и польской компанией WB Electronics. На этом предприятии грузинские и польские специалисты будут вместе работать над производством БПЛА.По словам министра, компанию "Дельта-ВБ" основали специалисты, которые ориентированы на высокие технологии. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что грузино-польское предприятие развивается по плану.Ранее сообщалось, что строительство завода по выпуску беспилотных летательных аппаратов находится на завершающей стадии.В Центре "Дельта" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод. Центр находится в подчинении министерства обороны Грузии.На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, тбилиси, центр "дельта", беспилотник