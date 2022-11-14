https://sputnik-georgia.ru/20221114/eto-konets---vitse-premer-gruzii-o-protivostoyanii-v-natsdvizhenii-272169365.html

"Это конец" – вице-премьер Грузии о противостоянии в "Нацдвижении"

"Это конец" – вице-премьер Грузии о противостоянии в "Нацдвижении"

Противостояние в крупнейшей оппозиционной партии Грузии продолжает набирать обороты 14.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-14T14:06+0400

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михаил саакашвили

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ника мелия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", вероятно, не сможет преодолеть внутренний кризис, сказала вице-премьер страны, министр культуры Тея Цулукиани журналистам.Противостояние в "Едином национальном движении" продолжает набирать обороты. Часть лидеров партии открыто критикует председателя Нику Мелия, заявляя о его низкой легитимации, и настаивает на проведении внутренних выборов. Мелия уже выразил готовность участвовать в этих выборах.По ее словам, больше нет стержня партии – министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили. Больше нет лидера – экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который отбывает наказание по нескольким уголовным делам. А "мозг партии" – экс-министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили, находится за рубежом.Мерабишвили вышел на свободу в 2020 году, отбыв семь лет тюремного заключения за должностные преступления. При Саакашвили он считался одним из самых влиятельных политиков.После смены власти в Грузии целый ряд обвинений был предъявлен и другому влиятельному политику – Адеишвили, но к тому времени его уже не было в стране. Адеишвили был объявлен в розыск по Красному циркуляру Интерпола, но позже изъят из списка разыскиваемых. Основанием было названо то, что одна из стран предоставила экс-министру статус беженца. Ситуация вокруг "Нацдвижения"О конфликте в главной оппозиционной партии и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Тем временем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента.Все это привело к стагнации. Часть лидеров партии стала открыто высказывать недовольство в адрес Мелия. В итоге "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, тея цулукиани, ника мелия