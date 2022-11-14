https://sputnik-georgia.ru/20221114/gruziya-nachala-gotovitsya-k-zimnemu-gornolyzhnomu-sezonu-272166404.html

Грузия начала готовиться к зимнему горнолыжному сезону

Грузия начала готовиться к зимнему горнолыжному сезону

Традиционно зимний туристический сезон на горнолыжных курортах Грузии открывается со второй половины декабря 14.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Представители профильных ведомств и частного сектора собрались на горнолыжном курорте Гудаури и обсудили подготовку к предстоящему зимнему туристическому сезону, сообщает пресс-служба региональной администрации Мцхета-Мтианети.Организовали встречу "Агентством горных трасс" министерства экономики и устойчивого развития Грузии, краевая администрация Мцхета-Мтианети и Бизнес-ассоциация горных курортов.Участники встречи обсудили подготовительные работы к новому сезону, существующие вызовы, пути их решения и стиль координированной работы, который поможет развитию горнолыжного курорта, сказано в сообщении.Президент Бизнес-ассоциации горных курортов Гега Салуквадзе выразил уверенность, что состоявшаяся в Гудаури встреча в ближайшее время принесет результат.Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах: Гудаури (Мцхета-Мтианети), Тетнульди и Хацвали (Самегрело - Земо Сванети), Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (Аджария). Зимний туристический сезон на этих курортах открывается со второй половины декабря и длится по конец марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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