https://sputnik-georgia.ru/20221114/gruziya-nachala-gotovitsya-k-zimnemu-gornolyzhnomu-sezonu-272166404.html
Грузия начала готовиться к зимнему горнолыжному сезону
Грузия начала готовиться к зимнему горнолыжному сезону
Традиционно зимний туристический сезон на горнолыжных курортах Грузии открывается со второй половины декабря 14.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-14T12:41+0400
2022-11-14T12:41+0400
2022-11-14T12:41+0400
туризм
грузия
новости
гудаури
мцхета-мтианети
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264904060_0:177:3000:1865_1920x0_80_0_0_91c2ae9ca8f31e5ef683cd7f53acf90c.jpg
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Представители профильных ведомств и частного сектора собрались на горнолыжном курорте Гудаури и обсудили подготовку к предстоящему зимнему туристическому сезону, сообщает пресс-служба региональной администрации Мцхета-Мтианети.Организовали встречу "Агентством горных трасс" министерства экономики и устойчивого развития Грузии, краевая администрация Мцхета-Мтианети и Бизнес-ассоциация горных курортов.Участники встречи обсудили подготовительные работы к новому сезону, существующие вызовы, пути их решения и стиль координированной работы, который поможет развитию горнолыжного курорта, сказано в сообщении.Президент Бизнес-ассоциации горных курортов Гега Салуквадзе выразил уверенность, что состоявшаяся в Гудаури встреча в ближайшее время принесет результат.Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах: Гудаури (Мцхета-Мтианети), Тетнульди и Хацвали (Самегрело - Земо Сванети), Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (Аджария). Зимний туристический сезон на этих курортах открывается со второй половины декабря и длится по конец марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
гудаури
мцхета-мтианети
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264904060_192:0:2853:1996_1920x0_80_0_0_25ef113551637df3503818c345b2c253.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм, грузия, новости, гудаури, мцхета-мтианети, тбилиси
туризм, грузия, новости, гудаури, мцхета-мтианети, тбилиси
Грузия начала готовиться к зимнему горнолыжному сезону
Традиционно зимний туристический сезон на горнолыжных курортах Грузии открывается со второй половины декабря
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Представители профильных ведомств и частного сектора собрались на горнолыжном курорте Гудаури и обсудили подготовку к предстоящему зимнему туристическому сезону, сообщает пресс-служба региональной администрации Мцхета-Мтианети.
Организовали встречу "Агентством горных трасс" министерства экономики и устойчивого развития Грузии, краевая администрация Мцхета-Мтианети и Бизнес-ассоциация горных курортов.
Участники встречи обсудили подготовительные работы к новому сезону, существующие вызовы, пути их решения и стиль координированной работы, который поможет развитию горнолыжного курорта, сказано в сообщении.
"Функции и обязанности хорошо распределены между ведомствами, соответственно, мы надеемся, что достойно встретим зимний сезон 2022-2023 годов", - цитирует Первый канал директора "Агентства горных трасс" Ираклий Бурчуладзе.
Президент Бизнес-ассоциации горных курортов Гега Салуквадзе выразил уверенность, что состоявшаяся в Гудаури встреча в ближайшее время принесет результат.
Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах: Гудаури (Мцхета-Мтианети), Тетнульди и Хацвали (Самегрело - Земо Сванети), Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (Аджария). Зимний туристический сезон на этих курортах открывается со второй половины декабря и длится по конец марта.