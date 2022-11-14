Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
09:01 14.11.2022 (обновлено: 09:10 14.11.2022)
© Sputnik / Alexander ImedashviliЗдание центрального железнодорожного вокзала в Тбилиси и торговый центр Tbilisi Central
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в октябре 2022 года оказался всего на 0,1 процентных пункта выше, чем рассчитанный по национальным правилам
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в октябре 2022 года составила 10,7%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 10,6%.
В настоящее время в Грузии инфляция рассчитывается на основании Индекса потребительских цен (ИПЦ) по международным стандартам, в то время как в странах Евросоюза используют Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), и он является важным индикатором ценовой стабильности.
Чем отличаются методологии в Грузии и ЕС
ГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.
В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.
© SputnikКак за год изменился уровень инфляции в Европе
Как за год изменился уровень инфляции в Европе
© Sputnik
Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.
Как разнятся показатели в Грузии по разным категориям, %
Группы потребительской корзины
Национальный стандарт
Европейский стандарт
Продукты
15,8
15,7
Алкоголь и табак
7,6
7,7
Одежда и обувь
-2,0
0,7
Коммунальные услуги
13,5
12,4
Мебель
11,3
21,1
Здравоохранение
-2,6
-3,4
Транспорт
11,6
11,2
Связь
0,3
0,3
Развлечения и отдых
9,6
10,0
Образование
6,5
6,5
Гостиницы
16,8
16,3
Другие
12,1
10,7
Когда инфляция в Грузии начнет снижаться
Нацбанк Грузии считает, что при прочих равных условиях инфляция останется высокой до конца года, хотя продолжит постепенно снижаться и приблизится к целевому показателю во второй половине 2023 года.
С учетом существующих инфляционных рисков будет сохранена жесткая денежно-кредитная политика, и в дальнейшем ее нормализация начнется постепенно и только после появления четкой тенденции снижения инфляции.
© SputnikКак изменились цены в Грузии - октябрь 2022 года
Как изменились цены в Грузии - октябрь 2022 года
© Sputnik
С другой стороны, в случае усиления инфляционных ожиданий и/или дополнительного давления на цены со стороны спроса может возникнуть необходимость в более ужесточении политики или сохранении ее на текущем уровне в течение более длительного периода времени.
Во избежание инфляционного давления, возникающего из-за спроса, Национальный банк также будет использовать дополнительные инструменты в зависимости от необходимости, подчеркивает регулятор.