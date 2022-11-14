https://sputnik-georgia.ru/20221114/kak-izmenilsya-pokazatel-inflyatsii-v-gruzii-pri-podschete-po-evrostandartam-272156705.html

Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам

Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам

Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в октябре 2022 года оказался всего на 0,1 процентных пункта выше, чем рассчитанный по... 14.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-14T09:01+0400

2022-11-14T09:01+0400

2022-11-14T09:10+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в октябре 2022 года составила 10,7%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 10,6%.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Когда инфляция в Грузии начнет снижатьсяНацбанк Грузии считает, что при прочих равных условиях инфляция останется высокой до конца года, хотя продолжит постепенно снижаться и приблизится к целевому показателю во второй половине 2023 года.С учетом существующих инфляционных рисков будет сохранена жесткая денежно-кредитная политика, и в дальнейшем ее нормализация начнется постепенно и только после появления четкой тенденции снижения инфляции.С другой стороны, в случае усиления инфляционных ожиданий и/или дополнительного давления на цены со стороны спроса может возникнуть необходимость в более ужесточении политики или сохранении ее на текущем уровне в течение более длительного периода времени.Во избежание инфляционного давления, возникающего из-за спроса, Национальный банк также будет использовать дополнительные инструменты в зависимости от необходимости, подчеркивает регулятор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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