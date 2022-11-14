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Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в октябре 2022 года оказался всего на 0,1 процентных пункта выше, чем рассчитанный по... 14.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-14T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в октябре 2022 года составила 10,7%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 10,6%.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Когда инфляция в Грузии начнет снижатьсяНацбанк Грузии считает, что при прочих равных условиях инфляция останется высокой до конца года, хотя продолжит постепенно снижаться и приблизится к целевому показателю во второй половине 2023 года.С учетом существующих инфляционных рисков будет сохранена жесткая денежно-кредитная политика, и в дальнейшем ее нормализация начнется постепенно и только после появления четкой тенденции снижения инфляции.С другой стороны, в случае усиления инфляционных ожиданий и/или дополнительного давления на цены со стороны спроса может возникнуть необходимость в более ужесточении политики или сохранении ее на текущем уровне в течение более длительного периода времени.Во избежание инфляционного давления, возникающего из-за спроса, Национальный банк также будет использовать дополнительные инструменты в зависимости от необходимости, подчеркивает регулятор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, инфляция, национальный банк грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, инфляция, национальный банк грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам

09:01 14.11.2022 (обновлено: 09:10 14.11.2022)
© Sputnik / Alexander ImedashviliЗдание центрального железнодорожного вокзала в Тбилиси и торговый центр Tbilisi Central
Здание центрального железнодорожного вокзала в Тбилиси и торговый центр Tbilisi Central - Sputnik Грузия, 1920, 14.11.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в октябре 2022 года оказался всего на 0,1 процентных пункта выше, чем рассчитанный по национальным правилам
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в октябре 2022 года составила 10,7%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 10,6%.
В настоящее время в Грузии инфляция рассчитывается на основании Индекса потребительских цен (ИПЦ) по международным стандартам, в то время как в странах Евросоюза используют Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), и он является важным индикатором ценовой стабильности.

Чем отличаются методологии в Грузии и ЕС

ГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.
В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.
© SputnikКак за год изменился уровень инфляции в Европе
Как за год изменился уровень инфляции в Европе - Sputnik Грузия, 1920, 14.11.2022
Как за год изменился уровень инфляции в Европе
© Sputnik
Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" – ECOICOP, которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.
Как разнятся показатели в Грузии по разным категориям, %

Группы потребительской корзины

Национальный стандарт

Европейский стандарт

Продукты

15,8

15,7

Алкоголь и табак

7,6

7,7

Одежда и обувь

-2,0

0,7

Коммунальные услуги

13,5

12,4

Мебель

11,3

21,1

Здравоохранение

-2,6

-3,4

Транспорт

11,6

11,2

Связь

0,3

0,3

Развлечения и отдых

9,6

10,0

Образование

6,5

6,5

Гостиницы

16,8

16,3

Другие

12,1

10,7

Когда инфляция в Грузии начнет снижаться

Нацбанк Грузии считает, что при прочих равных условиях инфляция останется высокой до конца года, хотя продолжит постепенно снижаться и приблизится к целевому показателю во второй половине 2023 года.
С учетом существующих инфляционных рисков будет сохранена жесткая денежно-кредитная политика, и в дальнейшем ее нормализация начнется постепенно и только после появления четкой тенденции снижения инфляции.
© SputnikКак изменились цены в Грузии - октябрь 2022 года
Как изменились цены в Грузии - октябрь 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 14.11.2022
Как изменились цены в Грузии - октябрь 2022 года
© Sputnik
С другой стороны, в случае усиления инфляционных ожиданий и/или дополнительного давления на цены со стороны спроса может возникнуть необходимость в более ужесточении политики или сохранении ее на текущем уровне в течение более длительного периода времени.
Во избежание инфляционного давления, возникающего из-за спроса, Национальный банк также будет использовать дополнительные инструменты в зависимости от необходимости, подчеркивает регулятор.
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