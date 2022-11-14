https://sputnik-georgia.ru/20221114/kto-i-zachem-edet-v-gruziyu--novaya-statistika-272180036.html
Кто и зачем едет в Грузию – новая статистика
Кто и зачем едет в Грузию – новая статистика
Национальная служба статистики Грузии опубликовала новые данные о международных визитерах, посетивших страну в третьем квартале 2022 года 14.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-14T20:17+0400
2022-11-14T20:17+0400
2022-11-14T20:17+0400
грузия
туризм
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
инфографика
мультимедиа
мультфильм "маша и медведь"
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Согласно официальным данным, в третьем квартале 2022 года Грузию посетили 1,9 миллиона международных визитов, что в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В основном в Грузию приезжают из России, Армении и Турции, что касается возраста визитеров, то большая часть (47,3%) относится к возрастной группе 31-50 лет.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о международных визитерах, посетивших страну.Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла более 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране. Доходы Грузии от международных путешественников за девять месяцев 2022 года составили 2,5 миллиарда долларов, что в три раза превышает аналогичные данные 2021 года. Кроме того, доходы восстановлены на 97,5% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.
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грузия, туризм, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфографика, мультимедиа, мультфильм "маша и медведь", инфографика
грузия, туризм, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфографика, мультимедиа, мультфильм "маша и медведь", инфографика
Кто и зачем едет в Грузию – новая статистика
Национальная служба статистики Грузии опубликовала новые данные о международных визитерах, посетивших страну в третьем квартале 2022 года
Согласно официальным данным, в третьем квартале 2022 года Грузию посетили 1,9 миллиона международных визитов, что в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В основном в Грузию приезжают из России, Армении и Турции, что касается возраста визитеров, то большая часть (47,3%) относится к возрастной группе 31-50 лет.
В инфографике Sputnik Грузия
вы узнаете подробную информацию о международных визитерах, посетивших страну.
Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла более 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране. Доходы Грузии от международных путешественников за девять месяцев 2022 года составили 2,5 миллиарда долларов, что в три раза превышает аналогичные данные 2021 года. Кроме того, доходы восстановлены на 97,5% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.