https://sputnik-georgia.ru/20221114/mvd-turtsii-obyavilo-o-zaderzhanii-podlozhivshego-bombu-na-ulitse-v-stambule-272157364.html

МВД Турции объявило о задержании подложившего бомбу на улице в Стамбуле

МВД Турции объявило о задержании подложившего бомбу на улице в Стамбуле

За взрывом стоят организация Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG), считает глава МВД 14.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-14T08:02+0400

2022-11-14T08:02+0400

2022-11-14T08:16+0400

в мире

новости

стамбул

происшествия

турция

сулейман сойлу

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23754/28/237542806_0:207:4000:2457_1920x0_80_0_0_ad54be15f67f50d4509c49e4ca9d7237.jpg

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Человек, оставивший в воскресенье бомбу на улице Истикляль в Стамбуле, задержан, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем."След у нас есть. Есть подозрение на то, что указание поступило из Кобани (город в Сирии – ред.), исполнитель прошел через Африн. Сейчас все это выясняется", - сказал Сойлу журналистам.По его словам, "и организаторы, и исполнители данного нападения, причинившие боль Турции, получат жесткий ответ".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

стамбул

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, стамбул, происшествия, турция, сулейман сойлу, теракт