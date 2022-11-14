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МВД Турции объявило о задержании подложившего бомбу на улице в Стамбуле
МВД Турции объявило о задержании подложившего бомбу на улице в Стамбуле
За взрывом стоят организация Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG), считает глава МВД 14.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-14T08:02+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Человек, оставивший в воскресенье бомбу на улице Истикляль в Стамбуле, задержан, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем."След у нас есть. Есть подозрение на то, что указание поступило из Кобани (город в Сирии – ред.), исполнитель прошел через Африн. Сейчас все это выясняется", - сказал Сойлу журналистам.По его словам, "и организаторы, и исполнители данного нападения, причинившие боль Турции, получат жесткий ответ".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, стамбул, происшествия, турция, сулейман сойлу, теракт
в мире, новости, стамбул, происшествия, турция, сулейман сойлу, теракт
МВД Турции объявило о задержании подложившего бомбу на улице в Стамбуле
08:02 14.11.2022 (обновлено: 08:16 14.11.2022)
За взрывом стоят организация Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG), считает глава МВД
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Человек, оставивший в воскресенье бомбу на улице Истикляль в Стамбуле, задержан, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем.
По словам Сойлу, первоначальные данные указывают на то, что за взрывом стоят организация Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG). Как РПК, так и YPG признаны в Турции террористическими.
"След у нас есть. Есть подозрение на то, что указание поступило из Кобани (город в Сирии – ред.), исполнитель прошел через Африн. Сейчас все это выясняется", - сказал Сойлу журналистам.
По его словам, "и организаторы, и исполнители данного нападения, причинившие боль Турции, получат жесткий ответ".