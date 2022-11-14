https://sputnik-georgia.ru/20221114/nashi-mysli-i-molitvy-s-vami---glava-parlamenta-gruzii-soboleznuet-turtsii--272161062.html

"Наши мысли и молитвы с вами" – глава парламента Грузии соболезнует Турции

"Наши мысли и молитвы с вами" – глава парламента Грузии соболезнует Турции

К этому времени известно о шести погибших и 81 пострадавшем в Стамбуле 14.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-14T10:38+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил соболезнования турецкому народу в связи со взрывом в Стамбуле, который унес жизни людей. Взрыв прогремел на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула днем 13 ноября. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем.По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, задержан человек, оставивший в воскресенье бомбу на улице Истикляль. Согласно первоначальным данным, за взрывом стоят организация Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG), которые признаны в Турции террористическими, сказал Сойлу.По его словам, есть подозрение на то, что указание поступило из Кобани на севере Сирии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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