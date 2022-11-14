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"Наши мысли и молитвы с вами" – глава парламента Грузии соболезнует Турции
"Наши мысли и молитвы с вами" – глава парламента Грузии соболезнует Турции
К этому времени известно о шести погибших и 81 пострадавшем в Стамбуле 14.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-14T10:38+0400
2022-11-14T10:38+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил соболезнования турецкому народу в связи со взрывом в Стамбуле, который унес жизни людей. Взрыв прогремел на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула днем 13 ноября. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем.По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, задержан человек, оставивший в воскресенье бомбу на улице Истикляль. Согласно первоначальным данным, за взрывом стоят организация Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG), которые признаны в Турции террористическими, сказал Сойлу.По его словам, есть подозрение на то, что указание поступило из Кобани на севере Сирии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, шалва папуашвили, сулейман сойлу, турция, стамбул, взрыв
"Наши мысли и молитвы с вами" – глава парламента Грузии соболезнует Турции
10:38 14.11.2022 (обновлено: 11:01 14.11.2022)
К этому времени известно о шести погибших и 81 пострадавшем в Стамбуле
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил соболезнования турецкому народу в связи со взрывом в Стамбуле, который унес жизни людей.
Взрыв прогремел на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула днем 13 ноября. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем.
"Мои искренние соболезнования турецкому народу в связи с трагедией в Стамбуле. Наши глубочайшие соболезнования друзьям и семьям погибших. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Наши мысли и молитвы с вами в это трудное время", – написал Папуашвили в Twitter.
По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, задержан человек, оставивший в воскресенье бомбу на улице Истикляль.
Согласно первоначальным данным, за взрывом стоят организация Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG), которые признаны в Турции террористическими, сказал Сойлу.
По его словам, есть подозрение на то, что указание поступило из Кобани на севере Сирии.