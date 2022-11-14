https://sputnik-georgia.ru/20221114/nazvana-data-vystupleniya-premera-gruzii-v-parlamente-272177137.html

Названа дата выступления премьера Грузии в парламенте

Названа дата выступления премьера Грузии в парламенте

Помимо премьера Грузии на вопросы депутатов ответят два министра 14.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-14T18:09+0400

2022-11-14T18:09+0400

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ираклий гарибашвили

шалва папуашвили

илья дарчиашвили

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ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступит в парламенте в формате интерпелляции 18 ноября, заявил председатель законодательного органа Шалва Папуашвили на заседании бюро. В тот же день в парламенте выступят министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и министр образования и науки Михаил Чхенкели. Для каждого будет выделено максимум по 3 часа и 38 минут. Первым перед депутатами выступит глава правительства. Выступление начнется в полдень. Интерпелляция – это когда глава правительства, министр или представитель другого подотчетного парламенту органа обязан прийти в парламент и ответить на вопросы группы депутатов не менее чем из семи человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, илья дарчиашвили