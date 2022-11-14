https://sputnik-georgia.ru/20221114/pensionerka-pogibla-v-dtp-na-zapade-gruzii-272165690.html

Пенсионерка погибла в ДТП на западе Грузии

Пенсионерка погибла в ДТП на западе Грузии

За рулем машины был молодой человек, который уже задержан 14.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Машина насмерть сбила 70-летнюю женщину в селе Озургети (регион Гурия), сообщает телеканал "Рустави 2".ДТП произошло минувшей ночью.По данным телеканала, за рулем машины был молодой человек. Он не справился с управлением и сбил пешехода.Водитель задержан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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