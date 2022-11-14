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Пенсионерка погибла в ДТП на западе Грузии
Пенсионерка погибла в ДТП на западе Грузии
За рулем машины был молодой человек, который уже задержан 14.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-14T12:10+0400
2022-11-14T12:10+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Машина насмерть сбила 70-летнюю женщину в селе Озургети (регион Гурия), сообщает телеканал "Рустави 2".ДТП произошло минувшей ночью.По данным телеканала, за рулем машины был молодой человек. Он не справился с управлением и сбил пешехода.Водитель задержан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, озургети, гурия
происшествия, грузия, новости, тбилиси, озургети, гурия
Пенсионерка погибла в ДТП на западе Грузии
За рулем машины был молодой человек, который уже задержан
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Машина насмерть сбила 70-летнюю женщину в селе Озургети (регион Гурия), сообщает телеканал "Рустави 2".
ДТП произошло минувшей ночью.
По данным телеканала, за рулем машины был молодой человек. Он не справился с управлением и сбил пешехода.