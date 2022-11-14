https://sputnik-georgia.ru/20221114/pevitsa-teylor-svift-poyavilas-v-obrazakh-ot-gruzinskogo-dizaynera-na-mtv-ema-272174503.html

Певица Тейлор Свифт появилась в образах от грузинского дизайнера на MTV EMA

Певица Тейлор Свифт появилась в образах от грузинского дизайнера на MTV EMA

На красной дорожке Тейлор предстала в прозрачном платье-боди, украшенном изумрудными камнями 14.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-14T17:46+0400

2022-11-14T17:46+0400

2022-11-14T17:46+0400

новости

в мире

дэвид кома

дженнифер лопес

меган фокс

лондон

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/11/271390151_0:70:1947:1165_1920x0_80_0_0_33906502f13db8e7879c93dcbdd46969.jpg

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Всемирно известная американская певица Тейлор Свифт появилась на награждении MTV Europe Music Awards в платьях от дизайнера Дэвида Комахидзе, более известного как David Koma.Для важного музыкального мероприятия Свифт выбрала два образа – один для красной дорожки, а второй – для выхода на сцену.На красной дорожке Тейлор предстала в прозрачном платье-боди, украшенном изумрудными камнями. На сцену за наградой в номинации певица вышла уже в мини поло-платье в стиле 70-х, украшенном блестящими пайетками.Тейлор блистала на награждении в прямом и в переносном смысле, ведь она получила аж четыре награды – "лучший поп-исполнитель" и "лучший исполнитель", а также "лучшее видео" и "лучшее длинное видео" за 10-минутный клип на песню All Too Well.Чем известен Дэвид Кома?Молодой дизайнер из Грузии Давид Комахидзе создал собственную марку David Koma в 2009 году. Дэвид Кома родился в Тбилиси в 1981 году. С детства мечтал работать в индустрии моды – рисовал женские образы и хотел уехать в Лондон, чтобы выучиться на дизайнера.Сначала Кома поступил в Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию им. А. Л. Штиглица.Дебютную коллекцию Кома представил еще совсем юным – в возрасте 15 лет. Детская мечта Комы сбылась. Он все-таки поехал в Лондон, где окончил Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина.Среди знаменитостей, которые появляются в одежде от Комахидзе – Дженнифер Лопес, Гвинет Пелтроу, Меган Фокс, Ева Лонгория, Адриана Лима, Селена Гомез, Синди Кроуфорд, Дженнифер Лоуренс, Бейонсе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

лондон

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, в мире, дэвид кома, дженнифер лопес, меган фокс, лондон, тбилиси