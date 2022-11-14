https://sputnik-georgia.ru/20221114/posledstviya-uragannogo-vetra-v-stolitse-gruzii---video-272176264.html

Последствия ураганного ветра в столице Грузии – видео

Последствия ураганного ветра в столице Грузии – видео

В Тбилиси вторые сутки бушует сильный ветер. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с мест, где ураганные порывы повалили деревья, повредили машины и... 14.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-14T17:34+0400

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Повреждения автотранспорта и инфраструктуры произошли в разных районах Тбилиси в ночь на понедельник. Городские службы оперативно приступили к ликвидации последствий природного катаклизма.

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видео, мультимедиа, происшествия, стихийное бедствие, тбилиси, видео