https://sputnik-georgia.ru/20221114/posledstviya-uragannogo-vetra-v-stolitse-gruzii---video-272176264.html
Последствия ураганного ветра в столице Грузии – видео
Последствия ураганного ветра в столице Грузии – видео
В Тбилиси вторые сутки бушует сильный ветер. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с мест, где ураганные порывы повалили деревья, повредили машины и... 14.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-14T17:34+0400
2022-11-14T17:34+0400
2022-11-14T18:20+0400
видео
мультимедиа
происшествия
стихийное бедствие
тбилиси
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Повреждения автотранспорта и инфраструктуры произошли в разных районах Тбилиси в ночь на понедельник. Городские службы оперативно приступили к ликвидации последствий природного катаклизма.
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видео, мультимедиа, происшествия, стихийное бедствие, тбилиси, видео
видео, мультимедиа, происшествия, стихийное бедствие, тбилиси, видео
Последствия ураганного ветра в столице Грузии – видео
17:34 14.11.2022 (обновлено: 18:20 14.11.2022)
В Тбилиси вторые сутки бушует сильный ветер. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с мест, где ураганные порывы повалили деревья, повредили машины и инфраструктуру
Повреждения автотранспорта и инфраструктуры произошли в разных районах Тбилиси в ночь на понедельник. Городские службы оперативно приступили к ликвидации последствий природного катаклизма.