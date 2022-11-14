https://sputnik-georgia.ru/20221114/premer-gruzii-vstretilsya-s-ministrom-oborony-azerbaydzhana--glavnye-temy-obsuzhdeniya-272170377.html

Премьер Грузии встретился с министром обороны Азербайджана – главные темы обсуждения

Премьер Грузии встретился с министром обороны Азербайджана – главные темы обсуждения

Стороны обсудили последний визит президента Азербайджана в Грузию и инициативу мирного соседства премьера Грузии 14.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Стратегическое партнерство и повестка дня будущего сотрудничества были главными темами обсуждения на встрече премьер-министр Грузии Ираклия Гарибашвили с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, сообщает пресс-служба администрации правительства.Особое внимание стороны уделили визиту президента Азербайджана Ильхама Илиева в Грузии в октябре. По словам главы грузинского правительства, этот визит еще раз подчеркнул добрососедские и дружеские отношения между странами и огромный потенциал, в том числе в торгово-экономическом направлении.Внимание было уделено "Инициативе мирного соседства" премьера Грузии, к которой, помимо государств Южного Кавказа, подключены международные партнеры.Стороны также обсудили сотрудничество между отраслевыми ведомствами и инфраструктурные проекты региональной значимости.Было отмечено, что 2022 год является юбилейным, поскольку с момента установления дипломатических отношений между Грузией и Азербайджаном исполняется 30 лет.Лидеры Азербайджана и Грузии уверенно формируют новую экономическую реальность в регионе>>Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии.Товарооборот между странами в январе-сентябре 2022 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 959,6 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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