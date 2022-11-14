https://sputnik-georgia.ru/20221114/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-rasschityvaet-na-podderzhku-bolelschikov-na-matche-s-italiey-272162154.html
Сборная Грузии по баскетболу рассчитывает на поддержку болельщиков на матче с Италией
Сборная Грузии по баскетболу рассчитывает на поддержку болельщиков на матче с Италией
Грузия входит в тройку лучших команд группы L отборочного цикла чемпионата мира 2023 14.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-14T10:59+0400
2022-11-14T10:59+0400
2022-11-14T11:04+0400
спорт
грузия
новости
италия
исландия
тбилиси
дворец спорта
фиба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/08/270227276_0:118:3153:1892_1920x0_80_0_0_87b15801b130d01e84197a03bd7779dc.jpg
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по баскетболу Илиас Зурос выразил надежду, что во время матча с Италией зал нового Дворца спорта в Тбилиси будет заполнен.Сборная Грузии по баскетболу проведет в понедельник восьмой матч отборочного этапа чемпионата мира 2023. Команда под руководством Илиаса Зуроса примет Италию, которая находится на втором месте в турнирной таблице.Согласно правилам ФИБА, в финальную стадию ЧМ выходят три лучшие команды из группы. На сегодня Испания занимает первое место, Италия – второе, Грузия пока третья в группе L."Сборная Италии – сыгранная, сильная команда. Здесь есть игроки Евролиги, и она (команда – ред.) показывает качественный баскетбол. В этом мы еще раз убедились в предыдущем туре – Италия до конца боролась с Испанией и проиграла в дополнительное время", – рассказал Зурос.По словам главного тренера сборной Грузии, в Исландии грузинская команда провела тяжелый матч, но более-менее восстановилась и готова к матчу с Италией.Начало игры в 19:00 по тбилисскому времени.Сборная Грузии 12 ноября победила команду Исландии в Рейкьявике со счетом 88:85 в седьмом матче отборочного этапа чемпионата мира. Два последних матча отборочного цикла запланированы на февраль – дома против Исландии и в гостях в Нидерландах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
италия
исландия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/08/270227276_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_58ae91859f4db87d796e62b4a583985b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, италия, исландия, тбилиси, дворец спорта, фиба
спорт, грузия, новости, италия, исландия, тбилиси, дворец спорта, фиба
Сборная Грузии по баскетболу рассчитывает на поддержку болельщиков на матче с Италией
10:59 14.11.2022 (обновлено: 11:04 14.11.2022)
Грузия входит в тройку лучших команд группы L отборочного цикла чемпионата мира 2023
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по баскетболу Илиас Зурос выразил надежду, что во время матча с Италией зал нового Дворца спорта в Тбилиси будет заполнен.
Сборная Грузии по баскетболу проведет в понедельник восьмой матч отборочного этапа чемпионата мира 2023. Команда под руководством Илиаса Зуроса примет Италию, которая находится на втором месте в турнирной таблице.
"Во время Евробаскета стало ясно, что в Грузии есть настоящие болельщики. Когда ты побеждаешь, все рядом с тобой, они с тобой, даже когда ты в беде, то есть болельщики любят баскетбол и сборную. Надеюсь, что и на матче с Италией зал будет полон", – сказал Зурос на предматчевой пресс-конференции.
Согласно правилам ФИБА, в финальную стадию ЧМ выходят три лучшие команды из группы. На сегодня Испания занимает первое место, Италия – второе, Грузия пока третья в группе L.
"Сборная Италии – сыгранная, сильная команда. Здесь есть игроки Евролиги, и она (команда – ред.) показывает качественный баскетбол. В этом мы еще раз убедились в предыдущем туре – Италия до конца боролась с Испанией и проиграла в дополнительное время", – рассказал Зурос.
По словам главного тренера сборной Грузии, в Исландии грузинская команда провела тяжелый матч, но более-менее восстановилась и готова к матчу с Италией.
Начало игры в 19:00 по тбилисскому времени.
Сборная Грузии 12 ноября победила команду Исландии в Рейкьявике со счетом 88:85 в седьмом матче отборочного этапа чемпионата мира. Два последних матча отборочного цикла запланированы на февраль – дома против Исландии и в гостях в Нидерландах.