https://sputnik-georgia.ru/20221114/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-rasschityvaet-na-podderzhku-bolelschikov-na-matche-s-italiey-272162154.html

Сборная Грузии по баскетболу рассчитывает на поддержку болельщиков на матче с Италией

Сборная Грузии по баскетболу рассчитывает на поддержку болельщиков на матче с Италией

Грузия входит в тройку лучших команд группы L отборочного цикла чемпионата мира 2023 14.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по баскетболу Илиас Зурос выразил надежду, что во время матча с Италией зал нового Дворца спорта в Тбилиси будет заполнен.Сборная Грузии по баскетболу проведет в понедельник восьмой матч отборочного этапа чемпионата мира 2023. Команда под руководством Илиаса Зуроса примет Италию, которая находится на втором месте в турнирной таблице.Согласно правилам ФИБА, в финальную стадию ЧМ выходят три лучшие команды из группы. На сегодня Испания занимает первое место, Италия – второе, Грузия пока третья в группе L."Сборная Италии – сыгранная, сильная команда. Здесь есть игроки Евролиги, и она (команда – ред.) показывает качественный баскетбол. В этом мы еще раз убедились в предыдущем туре – Италия до конца боролась с Испанией и проиграла в дополнительное время", – рассказал Зурос.По словам главного тренера сборной Грузии, в Исландии грузинская команда провела тяжелый матч, но более-менее восстановилась и готова к матчу с Италией.Начало игры в 19:00 по тбилисскому времени.Сборная Грузии 12 ноября победила команду Исландии в Рейкьявике со счетом 88:85 в седьмом матче отборочного этапа чемпионата мира. Два последних матча отборочного цикла запланированы на февраль – дома против Исландии и в гостях в Нидерландах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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