https://sputnik-georgia.ru/20221114/silnyy-veter-sozdal-problemy-zhitelyam-tbilisi-272160496.html

Сильный ветер создал проблемы жителям Тбилиси

Сильный ветер создал проблемы жителям Тбилиси

От упавших деревьев в Сабурталинском районе Тбилиси были повреждены четыре автомобиля 14.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередач в столице Грузии минувшей ночью, сообщает телеканал "Рустави 2".По последним данным, от упавших деревьев повреждены четыре автомобиля. Инцидент произошел на улице Отара Лорткипанидзе в Сабурталинском районе Тбилиси.На месте ЧП были мобилизованы представители муниципальной компании "Тбилсервис групп", патрульная полиция, спасательные группы и представители районной администрации.Непогода сохранится в Тбилиси и в понедельник. Синоптики обещают порывистый ветер до 17-22 метров в секунду.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилсервис групп, тбилиси, ветер, непогода в грузии