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Сильный ветер создал проблемы жителям Тбилиси
Сильный ветер создал проблемы жителям Тбилиси
От упавших деревьев в Сабурталинском районе Тбилиси были повреждены четыре автомобиля 14.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-14T10:23+0400
2022-11-14T10:23+0400
2022-11-14T10:23+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередач в столице Грузии минувшей ночью, сообщает телеканал "Рустави 2".По последним данным, от упавших деревьев повреждены четыре автомобиля. Инцидент произошел на улице Отара Лорткипанидзе в Сабурталинском районе Тбилиси.На месте ЧП были мобилизованы представители муниципальной компании "Тбилсервис групп", патрульная полиция, спасательные группы и представители районной администрации.Непогода сохранится в Тбилиси и в понедельник. Синоптики обещают порывистый ветер до 17-22 метров в секунду.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилсервис групп, тбилиси, ветер, непогода в грузии
грузия, новости, происшествия, тбилсервис групп, тбилиси, ветер, непогода в грузии
Сильный ветер создал проблемы жителям Тбилиси
От упавших деревьев в Сабурталинском районе Тбилиси были повреждены четыре автомобиля
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередач в столице Грузии минувшей ночью, сообщает телеканал "Рустави 2".
По последним данным, от упавших деревьев повреждены четыре автомобиля. Инцидент произошел на улице Отара Лорткипанидзе в Сабурталинском районе Тбилиси.
"К счастью, жертв нет. Мы благодарим "Тбилсервис групп" за своевременное реагирование", - сказала жительница Тбилиси Тамар Какабадзе.
На месте ЧП были мобилизованы представители муниципальной компании "Тбилсервис групп", патрульная полиция, спасательные группы и представители районной администрации.
Непогода сохранится в Тбилиси и в понедельник. Синоптики обещают порывистый ветер до 17-22 метров в секунду.