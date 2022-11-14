https://sputnik-georgia.ru/20221114/situatsiya-v-tyurmakh-gruzii-poslednie-dannye-272133405.html

Ситуация в тюрьмах Грузии: последние данные

Ситуация в тюрьмах Грузии: последние данные

Наибольшее число осужденных содержатся в тюрьмах №15 в Рустави и в глданской тюрьме в Тбилиси 14.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-14T07:01+0400

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2022-11-14T07:01+0400

тюрьма

тюрьма №7

общество

национальная служба статистики грузии "сакстат"

сакстат

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. В грузинских тюрьмах, согласно данным на 1 октября 2022 года, находились 9 625 человек, из которых 326 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат), обнародованных на днях.Общее число заключенных в Грузии на 1 августа составляло 0,26% населения страны. Из общего числа находящихся в грузинских тюрьмах, около 3 тысяч заключенных имеют второй и более срок.Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии содержится 30 несовершеннолетних и 65 человек старше 70 лет.Наибольшее число осужденных содержатся в тюрьмах №15 в Рустави и в глданской тюрьме в Тбилиси.Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 октября в Грузии насчитывалось более двух тысяч, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 17 несовершеннолетних и 12 человек старше 70 лет.Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 168 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа.Иностранцы в грузинских тюрьмахВсего на 1 октября 2022 года в тюрьмах Грузии находились 615 граждан 46 иностранных государств, что составляет 6,4% от общего числа осужденных.Почти треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Армении и Украины. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран.Условные заключенныеКроме находящихся в заключении, в Грузии также есть 21,6 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно.Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывает около 1,1 тысячи женщин и 61 несовершеннолетний. При этом на условном сроке находится 316 иностранцев из 24 стран, среди которых граждане РФ, Азербайджана, Турции, Армении, Украины, США, Канады и Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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тюрьма, тюрьма №7, общество, национальная служба статистики грузии "сакстат", сакстат, грузия, новости