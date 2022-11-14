https://sputnik-georgia.ru/20221114/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-14-po-20-noyabrya-272159564.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 14 по 20 ноября

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 14 по 20 ноября

Самый теплый день на этой неделе в столице Грузии ожидается в четверг и пятницу 14.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду в Тбилиси на этой неделе.В понедельник, 14 ноября, в столице Грузии минимальная температура воздуха ночью будет 11 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 15 градусов.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с – 17-22 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:41.Во вторник, 15 ноября, в Тбилиси сохранится преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:49.Минимальная температура воздуха ночью составит 9 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 15 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:40.В среду, 16 ноября, в Тбилиси ожидается облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 07:50.Минимальная температура воздуха ночью будет 8 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 12 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:40.В четверг, 17 ноября, погода в столице Грузии утром ожидается облачной, а днем будет преимущественно ясной. Восход солнца будет в 07:51.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 5 градусов, а днем поднимется максимум до 16 градусов тепла.Скорость ветра составит 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:39.В пятницу, 18 ноября, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:52.Минимальная температура воздуха ночью будет 6 градусов, а днем воздух прогреется до 16 градусов.Скорость ветра составит 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:38.В субботу, 19 ноября, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду. Восход солнца будет в 07:54.Минимальная температура воздуха ночью составит 10 градусов, днем воздух прогреется до 15 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:37.В воскресенье, 20 ноября, в столице Грузии погода будет частично облачной. Восход солнца будет в 07:55.Минимальная температура воздуха ночью составит 7 градусов, а днем поднимется максимум до 11 градусов.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:36.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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