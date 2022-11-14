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Туроператоры из ЮАР ознакомились с туристическим потенциалом Грузии
Туроператоры из ЮАР ознакомились с туристическим потенциалом Грузии
В рамках визита гости из Южной Африки также встретились с грузинскими коллегами и обсудили вопросы будущего сотрудничества 14.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-14T12:24+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии организовала инфотур для туроператоров из Южно-Африканской Республики и ознакомила с туристическим потенциалом страны, сообщает пресс-служба ведомства.Представители туристической отрасли ЮАР побывали в Тбилиси и в винном регионе страны – Кахети. Они ознакомились с местной туристической инфраструктурой. Для гостей организовали кулинарный мастер-класс и дегустацию вина.Национальная администрация туризма также провела презентацию туристических направлений Грузии.Гости из Южной Африки встретились с грузинскими коллегами и обсудили вопросы будущего сотрудничества, в том числе проведения совместных туров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, юар, тбилиси, кахети
туризм, грузия, новости, юар, тбилиси, кахети
Туроператоры из ЮАР ознакомились с туристическим потенциалом Грузии
12:24 14.11.2022 (обновлено: 12:37 14.11.2022)
В рамках визита гости из Южной Африки также встретились с грузинскими коллегами и обсудили вопросы будущего сотрудничества
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии организовала инфотур для туроператоров из Южно-Африканской Республики и ознакомила с туристическим потенциалом страны, сообщает пресс-служба ведомства.
Представители туристической отрасли ЮАР побывали в Тбилиси и в винном регионе страны – Кахети. Они ознакомились с местной туристической инфраструктурой. Для гостей организовали кулинарный мастер-класс и дегустацию вина.
Национальная администрация туризма также провела презентацию туристических направлений Грузии.
Гости из Южной Африки встретились с грузинскими коллегами и обсудили вопросы будущего сотрудничества, в том числе проведения совместных туров.