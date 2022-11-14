https://sputnik-georgia.ru/20221114/turoperatory-iz-yuar-oznakomilis-s-turisticheskim-potentsialom-gruzii-272166228.html

Туроператоры из ЮАР ознакомились с туристическим потенциалом Грузии

Туроператоры из ЮАР ознакомились с туристическим потенциалом Грузии

В рамках визита гости из Южной Африки также встретились с грузинскими коллегами и обсудили вопросы будущего сотрудничества 14.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии организовала инфотур для туроператоров из Южно-Африканской Республики и ознакомила с туристическим потенциалом страны, сообщает пресс-служба ведомства.Представители туристической отрасли ЮАР побывали в Тбилиси и в винном регионе страны – Кахети. Они ознакомились с местной туристической инфраструктурой. Для гостей организовали кулинарный мастер-класс и дегустацию вина.Национальная администрация туризма также провела презентацию туристических направлений Грузии.Гости из Южной Африки встретились с грузинскими коллегами и обсудили вопросы будущего сотрудничества, в том числе проведения совместных туров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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