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Туроператоры из ЮАР ознакомились с туристическим потенциалом Грузии
Туроператоры из ЮАР ознакомились с туристическим потенциалом Грузии
В рамках визита гости из Южной Африки также встретились с грузинскими коллегами и обсудили вопросы будущего сотрудничества 14.11.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии организовала инфотур для туроператоров из Южно-Африканской Республики и ознакомила с туристическим потенциалом страны, сообщает пресс-служба ведомства.Представители туристической отрасли ЮАР побывали в Тбилиси и в винном регионе страны – Кахети. Они ознакомились с местной туристической инфраструктурой. Для гостей организовали кулинарный мастер-класс и дегустацию вина.Национальная администрация туризма также провела презентацию туристических направлений Грузии.Гости из Южной Африки встретились с грузинскими коллегами и обсудили вопросы будущего сотрудничества, в том числе проведения совместных туров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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туризм, грузия, новости, юар, тбилиси, кахети
туризм, грузия, новости, юар, тбилиси, кахети

Туроператоры из ЮАР ознакомились с туристическим потенциалом Грузии

12:24 14.11.2022 (обновлено: 12:37 14.11.2022)
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Туроператоры из Южной Африки ознакомились с туристическим потенциалом Грузии
Туроператоры из Южной Африки ознакомились с туристическим потенциалом Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 14.11.2022
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
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В рамках визита гости из Южной Африки также встретились с грузинскими коллегами и обсудили вопросы будущего сотрудничества
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии организовала инфотур для туроператоров из Южно-Африканской Республики и ознакомила с туристическим потенциалом страны, сообщает пресс-служба ведомства.
Представители туристической отрасли ЮАР побывали в Тбилиси и в винном регионе страны – Кахети. Они ознакомились с местной туристической инфраструктурой. Для гостей организовали кулинарный мастер-класс и дегустацию вина.
Национальная администрация туризма также провела презентацию туристических направлений Грузии.
Гости из Южной Африки встретились с грузинскими коллегами и обсудили вопросы будущего сотрудничества, в том числе проведения совместных туров.
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