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Турция не принимает соболезнования посольства США – глава МИД страны
Турция не принимает соболезнования посольства США – глава МИД страны
У Турции больше нет терпимости к этим вероломным поступкам, заявил глава МВД 14.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-14T17:02+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Власти Турции не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле в минувшее воскресенье, заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу в понедельник.Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что "США решительно осуждают акт насилия, который произошел в Стамбуле", а также выражают "глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих любимых".Ранее Сойлу заявил, что за терактом стоят сторонники запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) из Сирии.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт. Турецкая полиция задержала женщину, подозреваемую в причастности к взрыву на улице Истикляль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, происшествия, сулейман сойлу, турция, стамбул, сша
Турция не принимает соболезнования посольства США – глава МИД страны
17:02 14.11.2022 (обновлено: 17:09 14.11.2022)
У Турции больше нет терпимости к этим вероломным поступкам, заявил глава МВД
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Власти Турции не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле в минувшее воскресенье, заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу в понедельник.
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что "США решительно осуждают акт насилия, который произошел в Стамбуле", а также выражают "глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих любимых".
"Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства. Мы не вероломны ни к кому, но у нас больше нет терпимости к этим вероломным поступкам. Если бы мы не поймали нападавшего, он бы сегодня бежал в Грецию", – приводит слова министра телеканал CNN Türk.
Ранее Сойлу заявил, что за терактом стоят сторонники запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) из Сирии.
Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт. Турецкая полиция задержала женщину, подозреваемую в причастности к взрыву на улице Истикляль.