https://sputnik-georgia.ru/20221114/turtsiya-ne-prinimaet-soboleznovaniya-posolstva-ssha---glava-mid-strany-272174984.html

Турция не принимает соболезнования посольства США – глава МИД страны

Турция не принимает соболезнования посольства США – глава МИД страны

У Турции больше нет терпимости к этим вероломным поступкам, заявил глава МВД 14.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-14T17:02+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Власти Турции не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле в минувшее воскресенье, заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу в понедельник.Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что "США решительно осуждают акт насилия, который произошел в Стамбуле", а также выражают "глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих любимых".Ранее Сойлу заявил, что за терактом стоят сторонники запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) из Сирии.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт. Турецкая полиция задержала женщину, подозреваемую в причастности к взрыву на улице Истикляль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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