https://sputnik-georgia.ru/20221114/ubiystvo-mladentsa-v-turtsii--zaderzhana-semya-iz-gruzii-272184158.html
Убийство младенца в Турции – задержана семья из Грузии
Убийство младенца в Турции – задержана семья из Грузии
Подросток родила ребенка на конспиративной квартире, после чего семья решила избавиться от младенца, сообщил телеканал 14.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-14T23:07+0400
2022-11-14T23:07+0400
2022-11-14T23:13+0400
грузия
новости
происшествия
турция
анталья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24447/21/244472130_0:67:1533:929_1920x0_80_0_0_144c698d9258a829630870514521cfc6.jpg
ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. По факту убийства младенца в Турции задержаны трое граждан Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2".Согласно информации телеканала, камера видеонаблюдения, установленная в торговом центре в городе Анталья, запечатлела кадры, как младенца выбросили с пятого этажа здания.По информации телеканала, супругов, которым около 60 лет, и их 15-летнюю дочь задержали по горячим следам в съемной квартире.Следствие установило, что подросток родила ребенка на конспиративной квартире, после чего семья решила избавиться от младенца.Распространился и фрагмент с показаний подростка, где она говорит, что не знала о беременности, что все началось внезапно, ребенок родился мертвым и в панике она выбросила его из окна.По распространенной информации, несовершеннолетняя и сама является жертвой насилия, и что прокуратура Антальи расследует и эту версию.Подростка будут судить по обвинению в умышленном убийстве. По какой статье были обвинены родители девушки, пока неизвестно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
турция
анталья
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24447/21/244472130_103:0:1430:995_1920x0_80_0_0_84f4db07a2fa187408592976395d6083.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, турция, анталья
грузия, новости, происшествия, турция, анталья
Убийство младенца в Турции – задержана семья из Грузии
23:07 14.11.2022 (обновлено: 23:13 14.11.2022)
Подросток родила ребенка на конспиративной квартире, после чего семья решила избавиться от младенца, сообщил телеканал
ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. По факту убийства младенца в Турции задержаны трое граждан Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2".
Согласно информации телеканала, камера видеонаблюдения, установленная в торговом центре в городе Анталья, запечатлела кадры, как младенца выбросили с пятого этажа здания.
По информации телеканала, супругов, которым около 60 лет, и их 15-летнюю дочь задержали по горячим следам в съемной квартире.
Следствие установило, что подросток родила ребенка на конспиративной квартире, после чего семья решила избавиться от младенца.
"Дело настолько шокирующее и щекотливое, что прокуратура не разглашает подробности преступления. Однако факт активно освещается турецкими СМИ", – сообщил "Рустави 2".
Распространился и фрагмент с показаний подростка, где она говорит, что не знала о беременности, что все началось внезапно, ребенок родился мертвым и в панике она выбросила его из окна.
По распространенной информации, несовершеннолетняя и сама является жертвой насилия, и что прокуратура Антальи расследует и эту версию.
Подростка будут судить по обвинению в умышленном убийстве. По какой статье были обвинены родители девушки, пока неизвестно.