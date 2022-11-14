https://sputnik-georgia.ru/20221114/ubiystvo-mladentsa-v-turtsii--zaderzhana-semya-iz-gruzii-272184158.html

Убийство младенца в Турции – задержана семья из Грузии

Убийство младенца в Турции – задержана семья из Грузии

Подросток родила ребенка на конспиративной квартире, после чего семья решила избавиться от младенца, сообщил телеканал 14.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. По факту убийства младенца в Турции задержаны трое граждан Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2".Согласно информации телеканала, камера видеонаблюдения, установленная в торговом центре в городе Анталья, запечатлела кадры, как младенца выбросили с пятого этажа здания.По информации телеканала, супругов, которым около 60 лет, и их 15-летнюю дочь задержали по горячим следам в съемной квартире.Следствие установило, что подросток родила ребенка на конспиративной квартире, после чего семья решила избавиться от младенца.Распространился и фрагмент с показаний подростка, где она говорит, что не знала о беременности, что все началось внезапно, ребенок родился мертвым и в панике она выбросила его из окна.По распространенной информации, несовершеннолетняя и сама является жертвой насилия, и что прокуратура Антальи расследует и эту версию.Подростка будут судить по обвинению в умышленном убийстве. По какой статье были обвинены родители девушки, пока неизвестно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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