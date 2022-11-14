https://sputnik-georgia.ru/20221114/v-gruzii-istekaet-srok-uplaty-naloga-na-imuschestvo-272176131.html

В Грузии истекает срок уплаты налога на имущество

В Грузии истекает срок уплаты налога на имущество

Срок заполнения деклараций на имущество истек 1 ноября и их представили 330 672 гражданина 14.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-14T17:25+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Служба доходов министерства финансов Грузии напоминает, что 15 ноября в 12:00 ночи истекает срок уплаты налога на имущество, задекларированного физическими лицами, говорится в сообщении ведомства.По информации Службы, срок заполнения декларации истек 1 ноября и их представили 330 672 гражданина.При уплате налогов, установленных Налоговым кодексом Грузии, независимо от территориальной единицы и подвида налогов, в том числе при уплате годового налога на имущество физического лица, достаточно указать только единый казначейский код – 10 100 1000 (другой код налога в налоговом обязательстве не указывается).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, налоги, служба доходов министерства финансов грузии