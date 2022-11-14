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В Грузии истекает срок уплаты налога на имущество
В Грузии истекает срок уплаты налога на имущество
Срок заполнения деклараций на имущество истек 1 ноября и их представили 330 672 гражданина 14.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-14T17:25+0400
2022-11-14T17:25+0400
2022-11-14T18:18+0400
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служба доходов министерства финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Служба доходов министерства финансов Грузии напоминает, что 15 ноября в 12:00 ночи истекает срок уплаты налога на имущество, задекларированного физическими лицами, говорится в сообщении ведомства.По информации Службы, срок заполнения декларации истек 1 ноября и их представили 330 672 гражданина.При уплате налогов, установленных Налоговым кодексом Грузии, независимо от территориальной единицы и подвида налогов, в том числе при уплате годового налога на имущество физического лица, достаточно указать только единый казначейский код – 10 100 1000 (другой код налога в налоговом обязательстве не указывается).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, налоги, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, экономика, налоги, служба доходов министерства финансов грузии
В Грузии истекает срок уплаты налога на имущество
17:25 14.11.2022 (обновлено: 18:18 14.11.2022)
Срок заполнения деклараций на имущество истек 1 ноября и их представили 330 672 гражданина
ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Служба доходов министерства финансов Грузии напоминает, что 15 ноября в 12:00 ночи истекает срок уплаты налога на имущество, задекларированного физическими лицами, говорится в сообщении ведомства.
По информации Службы, срок заполнения декларации истек 1 ноября и их представили 330 672 гражданина.
Ведомство отмечает
, что повышение скорости добровольного исполнения налоговых обязательств налогоплательщиками является приоритетом налоговой службы, поэтому агентство осуществляет постоянный мониторинг налогоплательщиков с обязательствами.
При уплате налогов, установленных Налоговым кодексом Грузии, независимо от территориальной единицы и подвида налогов, в том числе при уплате годового налога на имущество физического лица, достаточно указать только единый казначейский код – 10 100 1000 (другой код налога в налоговом обязательстве не указывается).