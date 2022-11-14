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В центре Тбилиси под комплексом "Царя Давида" сошел оползень – видео
В центре Тбилиси под комплексом "Царя Давида" сошел оползень – видео
В центре Тбилиси сошел оползень. На улице Мераба Алексидзе около набережной со скалы осыпалась земля и упали деревья. Оживленная дорога под отелем "Резиденция... 14.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-14T19:09+0400
2022-11-14T19:09+0400
2022-11-14T19:16+0400
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оползень
оползень в тбилиси
видео-новости из грузии
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Тем временем в столице Грузии продолжает бушевать непогода. Сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередач. От упавших деревьев были повреждены как минимум четыре автомобиля в районе Сабуртало. Жертв и пострадавших нет. Непогода сохранится в Тбилиси и в понедельник. Синоптики обещают порывистый ветер до 17-22 метров в секунду.
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видео, мультимедиа, происшествия, оползень, оползень в тбилиси, видео-новости из грузии, видео
видео, мультимедиа, происшествия, оползень, оползень в тбилиси, видео-новости из грузии, видео
В центре Тбилиси под комплексом "Царя Давида" сошел оползень – видео
19:09 14.11.2022 (обновлено: 19:16 14.11.2022)
В центре Тбилиси сошел оползень. На улице Мераба Алексидзе около набережной со скалы осыпалась земля и упали деревья. Оживленная дорога под отелем "Резиденция короля Давида" из-за случившегося была перекрыта. Смотрите видео с места ЧП
Тем временем в столице Грузии продолжает бушевать непогода. Сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередач. От упавших деревьев были повреждены как минимум четыре автомобиля в районе Сабуртало. Жертв и пострадавших нет. Непогода сохранится в Тбилиси и в понедельник. Синоптики обещают порывистый ветер до 17-22 метров в секунду.