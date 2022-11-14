https://sputnik-georgia.ru/20221114/v-tsentre-tbilisi-pod-kompleksom-tsarya-davida-soshel-opolzen---video-272178599.html

В центре Тбилиси под комплексом "Царя Давида" сошел оползень – видео

В центре Тбилиси под комплексом "Царя Давида" сошел оползень – видео

В центре Тбилиси сошел оползень. На улице Мераба Алексидзе около набережной со скалы осыпалась земля и упали деревья. Оживленная дорога под отелем "Резиденция... 14.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-14T19:09+0400

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Тем временем в столице Грузии продолжает бушевать непогода. Сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередач. От упавших деревьев были повреждены как минимум четыре автомобиля в районе Сабуртало. Жертв и пострадавших нет. Непогода сохранится в Тбилиси и в понедельник. Синоптики обещают порывистый ветер до 17-22 метров в секунду.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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