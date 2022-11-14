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Жители двух районов Тбилиси останутся без воды почти на сутки
Жители двух районов Тбилиси останутся без воды почти на сутки
Отключение коснется жителей десятков улиц в густонаселенных районах города – Надзаладеви и Чугурети 14.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-14T09:41+0400
2022-11-14T09:41+0400
2022-11-14T09:41+0400
грузия
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georgian water and power
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power отключит воду тысячам абонентов в Тбилиси почти на сутки – с 12:00 14 ноября до 08:00 15 ноября.Компания Georgian Water and Power заранее отправляет абонентам информацию об ограничении и восстановлении водоснабжения посредством SMS. Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании 2 93 11 11, в социальной сети и на сайте.Как сообщают в компании, GWP проведет срочные работы по обеспечению стабильности водоснабжения на улице Худадова в Надзаладевском районе.Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. В ходе работ компания будет подавать воду населению цистернами до полного восстановления подачи воды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, georgian water and power, тбилиси
грузия, новости, общество, georgian water and power, тбилиси
Жители двух районов Тбилиси останутся без воды почти на сутки
Отключение коснется жителей десятков улиц в густонаселенных районах города – Надзаладеви и Чугурети
ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power отключит воду тысячам абонентов в Тбилиси почти на сутки – с 12:00 14 ноября до 08:00 15 ноября.
Компания Georgian Water and Power заранее отправляет абонентам информацию об ограничении и восстановлении водоснабжения посредством SMS. Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании 2 93 11 11, в социальной сети и на сайте
.
Отключение коснется жителей десятков улиц в густонаселенных районах города – Надзаладеви и Чугурети.
Как сообщают в компании, GWP проведет срочные работы по обеспечению стабильности водоснабжения на улице Худадова в Надзаладевском районе.
Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. В ходе работ компания будет подавать воду населению цистернами до полного восстановления подачи воды.