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Звездопад Леониды в ноябре 2022: пик активности яркого метеорного потока

Звездопад Леониды в ноябре 2022: пик активности яркого метеорного потока

Метеорный поток Леониды – один из самых ярких осенних звездопадов, жители нашей планеты увидят во второй декаде ноября 14.11.2022, Sputnik Грузия

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Когда ожидается пик активности метеорного потока Леониды в 2022 году, вы узнаете из Sputnik Грузия.Когда ожидается пик активности?Пика активности ноябрьский метеорный поток Леониды в 2022-м достигнет в ночь с 17 на 18 ноября, но загадать желание на падающую звезду можно по 30 число включительно. Отдельные метеоры звездопада Леониды любители-астрономы могли увидеть с 6 ноября.Один из древних метеорных потоков не считается самым интенсивным – на пике звездопад подарит до 15 ярких и быстрых метеоров.Обычно звездопад Леониды можно увидеть из любой точки Земли, однако более яркое и красочное зрелище наблюдается в Северном полушарии.Поэтому специалисты советуют наблюдать звездопад Леониды под утро, вдали от городского освещения и смотреть сосредоточенно вверх, пока глаза к темноте не привыкнут.При этом нужно смотреть не на сам радиант, откуда, как кажется, вылетают метеоры, а немного в сторону от этой точки, чтобы полностью насладиться небесным шоу.Материал подготовлен на основе открытых источников

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