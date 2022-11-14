https://sputnik-georgia.ru/20221114/zvezdopad-leonidy-v-noyabre-2022-pik-aktivnosti-yarkogo-meteornogo-potoka-272181975.html
Звездопад Леониды в ноябре 2022: пик активности яркого метеорного потока
Звездопад Леониды в ноябре 2022: пик активности яркого метеорного потока
Метеорный поток Леониды – один из самых ярких осенних звездопадов, жители нашей планеты увидят во второй декаде ноября 14.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-14T22:18+0400
2022-11-14T22:18+0400
2022-11-14T22:18+0400
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звездопад
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Когда ожидается пик активности метеорного потока Леониды в 2022 году, вы узнаете из Sputnik Грузия.Когда ожидается пик активности?Пика активности ноябрьский метеорный поток Леониды в 2022-м достигнет в ночь с 17 на 18 ноября, но загадать желание на падающую звезду можно по 30 число включительно. Отдельные метеоры звездопада Леониды любители-астрономы могли увидеть с 6 ноября.Один из древних метеорных потоков не считается самым интенсивным – на пике звездопад подарит до 15 ярких и быстрых метеоров.Обычно звездопад Леониды можно увидеть из любой точки Земли, однако более яркое и красочное зрелище наблюдается в Северном полушарии.Поэтому специалисты советуют наблюдать звездопад Леониды под утро, вдали от городского освещения и смотреть сосредоточенно вверх, пока глаза к темноте не привыкнут.При этом нужно смотреть не на сам радиант, откуда, как кажется, вылетают метеоры, а немного в сторону от этой точки, чтобы полностью насладиться небесным шоу.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
справки , в мире, звездопад
справки , в мире, звездопад
Звездопад Леониды в ноябре 2022: пик активности яркого метеорного потока
Метеорный поток Леониды – один из самых ярких осенних звездопадов, жители нашей планеты увидят во второй декаде ноября
Когда ожидается пик активности метеорного потока Леониды в 2022 году, вы узнаете из Sputnik Грузия.
Когда ожидается пик активности?
Пика активности ноябрьский метеорный поток Леониды в 2022-м достигнет в ночь с 17 на 18 ноября, но загадать желание на падающую звезду можно по 30 число включительно. Отдельные метеоры звездопада Леониды любители-астрономы могли увидеть с 6 ноября.
Один из древних метеорных потоков не считается самым интенсивным – на пике звездопад подарит до 15 ярких и быстрых метеоров.
Обычно звездопад Леониды можно увидеть из любой точки Земли, однако более яркое и красочное зрелище наблюдается в Северном полушарии.
В 2022-м условия наблюдения метеорного потока Леониды не совсем благоприятные. Увидеть метеоры в ночь пика помешает Луна, которая в это время близка к последней четверти.
Поэтому специалисты советуют наблюдать звездопад Леониды под утро, вдали от городского освещения и смотреть сосредоточенно вверх, пока глаза к темноте не привыкнут.
При этом нужно смотреть не на сам радиант, откуда, как кажется, вылетают метеоры, а немного в сторону от этой точки, чтобы полностью насладиться небесным шоу.
Материал подготовлен на основе открытых источников