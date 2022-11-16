https://sputnik-georgia.ru/20221116/afera-na-million-v-gruzii-zaderzhany-devyat-chelovek-za-nezakonnoe-poluchenie-kredita-272224743.html

Афера на миллион: в Грузии задержаны девять человек за незаконное получение кредита

Афера на миллион: в Грузии задержаны девять человек за незаконное получение кредита

Задержанным грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет 16.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-16T11:46+0400

2022-11-16T11:46+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии начали уголовное преследование в отношении девяти лиц по факту незаконного получения кредита общей стоимостью более миллиона лари (более 370 тысяч долларов).Дополнительно они представили фальшивые документы о якобы получении денежных переводов. Таким образом они незаконно получили более одного миллиона лари.Следствие продолжается по статье "Незаконное получение кредита". Задержанным грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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минфин грузии, грузия, происшествия, новости