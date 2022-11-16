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Афера на миллион: в Грузии задержаны девять человек за незаконное получение кредита
Афера на миллион: в Грузии задержаны девять человек за незаконное получение кредита
Задержанным грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет 16.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-16T11:46+0400
2022-11-16T11:46+0400
2022-11-16T11:46+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии начали уголовное преследование в отношении девяти лиц по факту незаконного получения кредита общей стоимостью более миллиона лари (более 370 тысяч долларов).Дополнительно они представили фальшивые документы о якобы получении денежных переводов. Таким образом они незаконно получили более одного миллиона лари.Следствие продолжается по статье "Незаконное получение кредита". Задержанным грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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минфин грузии, грузия, происшествия, новости
минфин грузии, грузия, происшествия, новости
Афера на миллион: в Грузии задержаны девять человек за незаконное получение кредита
Задержанным грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет
ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии начали уголовное преследование в отношении девяти лиц по факту незаконного получения кредита общей стоимостью более миллиона лари (более 370 тысяч долларов).
По данным
следствия, для получения кредита незаконным путем обвиняемые заполнили кредитные заявки в разных коммерческих банках, в которых зафиксировали ложную информацию о финансовом положении.
Дополнительно они представили фальшивые документы о якобы получении денежных переводов. Таким образом они незаконно получили более одного миллиона лари.
Следствие продолжается по статье "Незаконное получение кредита". Задержанным грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.