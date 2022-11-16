https://sputnik-georgia.ru/20221116/amazon-nachal-uvolnyat-sotrudnikov-272223245.html

Amazon начал увольнять сотрудников

Amazon начал увольнять сотрудников

Amazon планирует сократить 10 тысяч сотрудников – это около 3% от корпоративного штаба компании 16.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-16T10:44+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Американская компания Amazon, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции, начала запланированные сокращения, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на сообщения от уволенных сотрудников.Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Amazon планирует сократить 10 тысяч сотрудников – около 3% от корпоративного штаба компании.Amazon – один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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