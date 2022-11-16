https://sputnik-georgia.ru/20221116/amazon-nachal-uvolnyat-sotrudnikov-272223245.html
Amazon начал увольнять сотрудников
Amazon начал увольнять сотрудников
Amazon планирует сократить 10 тысяч сотрудников – это около 3% от корпоративного штаба компании 16.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-16T10:44+0400
2022-11-16T10:44+0400
2022-11-16T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Американская компания Amazon, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции, начала запланированные сокращения, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на сообщения от уволенных сотрудников.Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Amazon планирует сократить 10 тысяч сотрудников – около 3% от корпоративного штаба компании.Amazon – один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
сша, новости, в мире, экономика, amazon
сша, новости, в мире, экономика, amazon
Amazon начал увольнять сотрудников
Amazon планирует сократить 10 тысяч сотрудников – это около 3% от корпоративного штаба компании
ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik.
Американская компания Amazon, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции, начала запланированные сокращения, сообщает
телеканал CNBC со ссылкой на сообщения от уволенных сотрудников.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Amazon планирует сократить 10 тысяч сотрудников – около 3% от корпоративного штаба компании.
"Amazon начал увольнять сотрудников... Компания уведомила сотрудников нескольких подразделений, в том числе подразделений, занимающихся (голосовым помощником) Alexa и облачным игровым сервисом Luna, о том, что их увольняют", – говорится в сообщении телеканала.
Amazon – один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.