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Британское трио The Tiger Lillies выступит в Тбилиси
Британское трио The Tiger Lillies выступит в Тбилиси
Помимо уникальной музыки, артисты из трио The Tiger Lillies привлекают внимание публики ярким макияжем и оригинальными сценическими образами 16.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-16T17:41+0400
2022-11-16T17:41+0400
2022-11-16T17:41+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Культовое британское музыкальное трио The Tiger Lillies выступит в тбилисском клубе Elektrowerk 10 декабря."Крестные отцы альтернативного кабаре, номинированные на премию "Грэмми", возвращаются с концертом, изменившим их карьеру. Ждите мрачного и девиантного театра, самые известные песни и новые сюрпризы", – говорится в анонсе организаторов.The Tiger Lillies – это смесь оперной музыки, цыганских мотивов и мелодий с парижской набережной. Коллектив был основан в 1989 году. Музыканты исполняют композиции с элементами черного юмора. Героями их песен часто становятся проститутки, наркоманы, преступники, извращенцы и люди с психическими отклонениями.Трио приезжает в Грузию уже в третий раз. В 2015 году музыканты выступили на тбилисском фестивале Open Air, а в 2018 – в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля.В состав трио входят: Мартин Жак, Эдриан Стаут и Джонас Голланд. Артисты привлекают внимание публики ярким макияжем и оригинальными сценическими образами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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анонсы , шоу-бизнес, культура, тбилиси, грузия, новости, концерт
анонсы , шоу-бизнес, культура, тбилиси, грузия, новости, концерт
Британское трио The Tiger Lillies выступит в Тбилиси
Помимо уникальной музыки, артисты из трио The Tiger Lillies привлекают внимание публики ярким макияжем и оригинальными сценическими образами
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Культовое британское музыкальное трио The Tiger Lillies выступит в тбилисском клубе Elektrowerk 10 декабря.
"Крестные отцы альтернативного кабаре, номинированные на премию "Грэмми", возвращаются с концертом, изменившим их карьеру. Ждите мрачного и девиантного театра, самые известные песни и новые сюрпризы", – говорится в анонсе организаторов.
The Tiger Lillies – это смесь оперной музыки, цыганских мотивов и мелодий с парижской набережной. Коллектив был основан в 1989 году. Музыканты исполняют композиции с элементами черного юмора. Героями их песен часто становятся проститутки, наркоманы, преступники, извращенцы и люди с психическими отклонениями.
Трио приезжает в Грузию уже в третий раз. В 2015 году музыканты выступили на тбилисском фестивале Open Air, а в 2018 – в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля.
В состав трио входят: Мартин Жак, Эдриан Стаут и Джонас Голланд. Артисты привлекают внимание публики ярким макияжем и оригинальными сценическими образами.