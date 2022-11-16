https://sputnik-georgia.ru/20221116/chto-my-edim-v-produktsii-odnoy-iz-pekaren-tbilisi-obnaruzhena-konina-i-oslyatina-272228955.html

Что мы едим: в продукции одной из пекарен Тбилиси обнаружена конина и ослятина

Что мы едим: в продукции одной из пекарен Тбилиси обнаружена конина и ослятина

Агентство продовольствия передало это дело другим госструктурам для дополнительного исследования 16.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-16T14:05+0400

2022-11-16T14:05+0400

2022-11-16T14:05+0400

национальное агентство продовольствия грузии

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии в результате специального лабораторного исследования выявили конину и ослятину в продукции одной из пекарен в Тбилиси, сообщает пресс-служба ведомства.В частности, нарушения выявлены в компании "Лидер", расположенной в районе Глдани, на территории, прилегающей к жилому дому №48. Сотрудники агентства продовольствия взяли образцы фарша и отправили их в аккредитованную лабораторию.По словам главы Агентства Васила Басиладзе, в рамках годичной программы, сотрудники ведомства постоянно берут образцы для лабораторного исследования.С целью защиты интересов потребителей Национальное агентство продовольствия продолжает брать образцы продуктов питания и исследовать их на разные параметры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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