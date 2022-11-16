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Эрдоган заявил, что верит позиции РФ по инциденту в Польше

Эрдоган заявил, что верит позиции РФ по инциденту в Польше

Две ракеты упали на территории Польши – в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека 16.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган заявил, что, согласно имеющейся информации, Россия не причастна к инциденту с падением ракеты в Польше, пишет РИА Новости.СМИ Польши 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши – в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.Глава США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.Исходя из заявления оборонного ведомства РФ, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В Минобороны отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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