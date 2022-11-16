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Эрдоган заявил, что верит позиции РФ по инциденту в Польше
Эрдоган заявил, что верит позиции РФ по инциденту в Польше
Две ракеты упали на территории Польши – в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека 16.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-16T11:25+0400
2022-11-16T11:25+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган заявил, что, согласно имеющейся информации, Россия не причастна к инциденту с падением ракеты в Польше, пишет РИА Новости.СМИ Польши 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши – в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.Глава США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.Исходя из заявления оборонного ведомства РФ, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В Минобороны отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, новости, анджей дуда, джо байден, польша, украина, варшава, g7, нато, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, россия, новости, анджей дуда, джо байден, польша, украина, варшава, g7, нато, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации вокруг украины 2022
Эрдоган заявил, что верит позиции РФ по инциденту в Польше
11:25 16.11.2022 (обновлено: 11:36 16.11.2022)
Две ракеты упали на территории Польши – в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека
ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik.
Президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган заявил, что, согласно имеющейся информации, Россия не причастна к инциденту с падением ракеты в Польше, пишет РИА Новости
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"Для нас важно, что Россия сказала: "Мы здесь ни при чем". Помимо этого, Шольц на нашей утренней встрече заявил, что нужно детально расследовать это происшествие. Также важно, что Байден опроверг принадлежность ракеты к РФ", – сказал Эрдоган на пресс-конференции в рамках саммита G20.
СМИ Польши 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши – в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
Глава США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.
Исходя из заявления оборонного ведомства РФ, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В Минобороны отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.