https://sputnik-georgia.ru/20221116/godichnyy-byudzhet-programm-merii-tbilisi-v-sfere-zdravookhraneniya-prevysil-50-millionov-lari-272234963.html

Годичный бюджет программ мэрии Тбилиси в сфере здравоохранения превысил 50 миллионов лари

Годичный бюджет программ мэрии Тбилиси в сфере здравоохранения превысил 50 миллионов лари

Благодаря этим программам множество людей получают помощь от соответствующих служб мэрии и районных администраций 16.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-16T17:05+0400

2022-11-16T17:05+0400

2022-11-16T17:05+0400

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Городская служба здравоохранения и социального обслуживания мэрии Тбилиси осуществляет девять важных программ, общий годичный бюджет которых составляет 50 690 900 лари (18,6 миллиона долларов), заявил мэр Каха Каладзе.По словам градоначальника, благодаря этим программам множество людей могут получить помощь от соответствующих служб мэрии и районных администраций.Каладзе предоставил обществу детальную информацию о всех девяти программах, которые осуществляются мэрией Тбилиси.В частности, с целью обеспечения медикаментами соцнезащищенных пенсионеров в 2022 году мэрия Тбилиси начала новую программу, которая предусматривает выдачу ваучеров на 500 лари (183 доллара). Бюджет программы – 10 миллионов лари (3,6 миллиона долларов).По последним данным, на сегодняшний день программой воспользовались 20 583 пенсионера. Профинансирован 47 501 случай.В 2022 году к "Программе медикаментов лечения рассеянного склероза" добавилось финансирование высокотехнологических исследований, и на сегодняшний день мэрия Тбилиси финансирует 113 граждан. На одного пациента в год предусмотрено 25 тысяч лари, годичный бюджет программы – 1 796 500 лари.В рамках "Программы трансплантации" с начала года 45 гражданам профинансировали пересадку костного мозга и все соответствующие обследования, пяти гражданам – пересадку печени. Пересадку костного мозга мэрия Тбилиси финансирует от 10 до 235 тысяч лари. Бюджет программы составляет 8 миллионов лари.В рамках "Программы скрининга заболеваний" мэрия профинансировала 117 024 случая. Бюджет программы составляет 2 миллиона лари.В рамках "Программы финансирования медикаментов для лечения рака груди" дорогостоящие препараты получают 259 граждан. Медикаменты в случае социально незащищенных граждан финансируются на 100%, а в остальных случаях – на 80%. Бюджет программы – 6 540 000 лари.На сегодняшний день в Тбилиси "Программой абилитации для детей с расстройством аутистического спектра" пользуются 1 550 детей и подростков. Сначала в программе мэрии числились 325 детей и два учреждения, предоставляющих соответствующий сервис. Из года в год бюджет вырос в шесть раз. Возросло и количество учреждений, предоставляющих соответствующий сервис. Бюджет программы – 6 968 400 лари."Программой общинного обслуживания психического здоровья" воспользовались 459 детей и взрослых. Бюджет программы составляет 800 тысяч лари.Для мэрии Тбилиси важно заботиться о медицинских нуждах граждан, и в рамках соответствующих программ с начала года профинансировано 12 571 случай, отметил Каладзе.Мэрия Тбилиси финансирует операции, обследования и медикаменты граждан в Грузии или за рубежом полностью или частично. Предпочтение отдают приоритетным группам. В масштабах страны в медучреждениях профинансировано 12 431 случай, а за границей – 140. Бюджет программы 14 миллионов лари.Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 ноября в размере 2,7172 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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мэрия тбилиси, каха каладзе, здравоохранение в грузии, здравоохранение, новости, грузия