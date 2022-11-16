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Грузовик с военными попал в ДТП в Армении – один человек погиб
Грузовик с военными попал в ДТП в Армении – один человек погиб
Пострадавших доставили в госпиталь, где они прошли обследование 16.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-16T16:49+0400
2022-11-16T16:49+0400
2022-11-16T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Военнослужащий ВС Армении погиб, а семеро получили травмы в результате ДТП, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Минобороны.Инцидент произошел в среду около 09:50. Перевернулся "КамАЗ" Минобороны Армении. В результате ДТП погиб 22-летний Григор Григорян.Что касается пострадавших военных, они были доставлены в госпиталь, где прошли обследование. По данным министерства, их жизням ничто не угрожает.Ведется следствие для выяснения подробностей произошедшего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, происшествия, армения, дтп
новости, в мире, происшествия, армения, дтп
Грузовик с военными попал в ДТП в Армении – один человек погиб
16:49 16.11.2022 (обновлено: 16:56 16.11.2022)
Пострадавших доставили в госпиталь, где они прошли обследование
ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik.
Военнослужащий ВС Армении погиб, а семеро получили травмы в результате ДТП, сообщает Sputnik Армения
со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Инцидент произошел в среду около 09:50. Перевернулся "КамАЗ" Минобороны Армении. В результате ДТП погиб 22-летний Григор Григорян.
Что касается пострадавших военных, они были доставлены в госпиталь, где прошли обследование. По данным министерства, их жизням ничто не угрожает.
Ведется следствие для выяснения подробностей произошедшего.