https://sputnik-georgia.ru/20221116/indiya-v-god-predsedatelstva-v-g20-namerena-prodvigat-tseli-tsifrovoy-transformatsii-272226074.html

Индия в год председательства в G20 намерена продвигать цели цифровой трансформации

Индия в год председательства в G20 намерена продвигать цели цифровой трансформации

Индия будет следующим председателем в группе G20 и возглавит группу с 1 декабря этого года 16.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-16T12:27+0400

2022-11-16T12:27+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Власти Индии в рамках своего председательства в группе G20 намерены продвигать цель цифровой трансформации, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе заключительной сессии "Цифровая трансформация" на саммите G20 в Индонезии."Цифровая трансформация - самое замечательное изменение нашей эпохи. Надлежащее использование цифровых технологий может повысить эффективность многолетней глобальной борьбы с бедностью. Цифровые решения также могут быть полезны в борьбе с изменением климата - как мы все видели на примерах удаленной работы и безбумажных зеленых офисов во время Covid. Но эти преимущества будут реализованы только тогда, когда цифровой доступ будет действительно инклюзивным и когда использование цифровых технологий станет действительно широко распространенным. К сожалению, до сих пор мы видели этот мощный инструмент только с точки зрения простого бизнеса, удерживая эту силу привязанной к бухгалтерским книгам. Мы, лидеры G-20, несем ответственность за то, чтобы преимущества цифровой трансформации не ограничивались небольшой частью человечества", - цитирует МИД Индии заявление Моди на сессии саммита.Моди отметил, что власти Индии делают "цифровой доступ общедоступным, но на международном уровне по-прежнему существует огромный цифровой разрыв".По его словам, граждане большинства развивающихся стран мира не имеют какой-либо цифровой идентификации и только 50 стран имеют цифровые платежные системы. "Можем ли мы вместе взять на себя обязательство, что в ближайшие десять лет мы принесем цифровую трансформацию в жизнь каждого человека, чтобы ни один человек в мире не был лишен преимуществ цифровых технологий. Во время своего председательства в G20 в следующем году Индия будет работать вместе с партнерами по G20 над достижением этой цели. Принцип "Данные для развития" станет неотъемлемой частью общей темы нашего председательства "Одна Земля, одна семья, одно будущее", - отметил премьер Индии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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