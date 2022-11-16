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Мэрия Тбилиси работает над решением проблем на станции метро "Театр Ахметели" – Каладзе

Мэрия Тбилиси работает над решением проблем на станции метро "Театр Ахметели" – Каладзе

В ближайшее время мэрия Тбилиси отчитается о том, на какой стадии находятся проекты 16.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-16T15:14+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси работает над краткосрочными и долгосрочными проектами для решения проблем с работой турникетов на станции метро "Театр Ахметели", заявил мэр Каха Каладзе.У входа в метро "Театр Ахметели" 16 ноября были зафиксированы проблемы с устаревшей инфраструктурой: пассажиры не могли пройти через турникеты, из-за чего у станции образовались пробки."Хочу принести извинение обществу. Это не зависит от меня, проблема вызвана старой инфраструктурой. Однако мы здесь находимся для того, чтобы все это исправить", – сказал Каладзе на заседании столичного муниципалитета.По словам Каладзе, в рамках краткосрочного проекта будет увеличено количество турникетов, что повысит пропускную способность в часы пик. Что касается второго долгосрочного проекта, то он предусматривает строительство второго эскалатора. Проект будет осуществлен вместе с Азиатским банком развития.Как отметил Каладзе, в ближайшее время мэрия Тбилиси предоставит обществу информацию о том, на каком этапе находятся проекты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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