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МИД Грузии вручил награды представителям диаспоры
МИД Грузии вручил награды представителям диаспоры
Власти Грузии в последние годы активно уделяют внимание укреплению связей диаспоры с родиной 16.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-16T07:32+0400
2022-11-16T07:32+0400
2022-11-16T09:04+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Работающие за рубежом выходцы из Грузии для страны - большая находка, заявил замминистра иностранных дел Грузии Владимир Константиниди на церемонии вручения наград в рамках конкурса для представителей диаспор.МИД Грузии в рамках программы "Поддержка инициатив диаспоры" провел конкурс, связанный с цифровыми технологиями "STEM-мастер-классы", на котором выходцы из Грузии могли продемонстрировать свои достижения. Власти Грузии в последние годы активно уделяют внимание укреплению связей диаспоры с родиной. Для представителей диаспоры проводятся различные конкурсы, образовательные программы, а также другие мероприятия, посвященные сохранению связи грузинской диаспоры, проживающей за границей, с родиной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, общество, мид грузии, грузинская диаспора
грузия, политика, новости, общество, мид грузии, грузинская диаспора
МИД Грузии вручил награды представителям диаспоры
07:32 16.11.2022 (обновлено: 09:04 16.11.2022)
Власти Грузии в последние годы активно уделяют внимание укреплению связей диаспоры с родиной
ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Работающие за рубежом выходцы из Грузии для страны - большая находка, заявил замминистра иностранных дел Грузии Владимир Константиниди на церемонии вручения наград в рамках конкурса для представителей диаспор.
МИД Грузии в рамках программы "Поддержка инициатив диаспоры" провел конкурс, связанный с цифровыми технологиями "STEM-мастер-классы", на котором выходцы из Грузии могли продемонстрировать свои достижения.
"Успешное участие наших представителей говорит о том, что представители грузинской диаспоры, живущие за рубежом, являются не потерей для родины, а, наоборот, ее приобретением, своим включением и активным участием в процессе развития страны, своим желанием, потенциалом и опытом", – сказал Константиниди.
Власти Грузии в последние годы активно уделяют внимание укреплению связей диаспоры с родиной. Для представителей диаспоры проводятся различные конкурсы, образовательные программы, а также другие мероприятия, посвященные сохранению связи грузинской диаспоры, проживающей за границей, с родиной.