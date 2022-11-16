https://sputnik-georgia.ru/20221116/mid-gruzii-vruchil-nagrady-predstavitelyam-diaspory-272220640.html

МИД Грузии вручил награды представителям диаспоры

МИД Грузии вручил награды представителям диаспоры

Власти Грузии в последние годы активно уделяют внимание укреплению связей диаспоры с родиной 16.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-16T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Работающие за рубежом выходцы из Грузии для страны - большая находка, заявил замминистра иностранных дел Грузии Владимир Константиниди на церемонии вручения наград в рамках конкурса для представителей диаспор.МИД Грузии в рамках программы "Поддержка инициатив диаспоры" провел конкурс, связанный с цифровыми технологиями "STEM-мастер-классы", на котором выходцы из Грузии могли продемонстрировать свои достижения. Власти Грузии в последние годы активно уделяют внимание укреплению связей диаспоры с родиной. Для представителей диаспоры проводятся различные конкурсы, образовательные программы, а также другие мероприятия, посвященные сохранению связи грузинской диаспоры, проживающей за границей, с родиной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, общество, мид грузии, грузинская диаспора