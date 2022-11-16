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МО РФ назвал провокацией заявления о "ракетах России" в Польше
МО РФ назвал провокацией заявления о "ракетах России" в Польше
Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам... 16.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-16T00:08+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Заявления Польши о "ракетах РФ" - намеренная провокация в целях эскалации обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось, заявили во вторник в Минобороны РФ.Польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники ранее сообщила о гибели двух человек при падении двух ракет в приграничном с Украиной районе.Там добавили, что "опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения".Согласно заявлению представителя Министерства обороны США Патрик Райдер, Пентагон пока не располагает информацией, которая бы подтверждала сообщения о падении двух российских ракет в Польше.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, россия, новости, польша, сша, минобороны рф, пентагон, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, россия, новости, польша, сша, минобороны рф, пентагон, обострение ситуации вокруг украины 2022
МО РФ назвал провокацией заявления о "ракетах России" в Польше
Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения"
ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Заявления Польши о "ракетах РФ" - намеренная провокация в целях эскалации обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось, заявили во вторник в Минобороны РФ.
Польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники ранее сообщила о гибели двух человек при падении двух ракет в приграничном с Украиной районе.
"Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении "российских" ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось", - сказали в ведомстве.
Там добавили, что "опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения".
Согласно заявлению представителя Министерства обороны США Патрик Райдер, Пентагон пока не располагает информацией, которая бы подтверждала сообщения о падении двух российских ракет в Польше.