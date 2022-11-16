https://sputnik-georgia.ru/20221116/mo-rf-nazval-provokatsiey-zayavleniya-o-raketakh-rossii-v-polshe-272218952.html

МО РФ назвал провокацией заявления о "ракетах России" в Польше

МО РФ назвал провокацией заявления о "ракетах России" в Польше

Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам... 16.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-16T00:08+0400

2022-11-16T00:08+0400

2022-11-16T00:08+0400

в мире

россия

новости

польша

сша

минобороны рф

пентагон

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/13/249750570_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_89f4b8530170ad6ba2ac061bfb77f7a6.jpg

ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Заявления Польши о "ракетах РФ" - намеренная провокация в целях эскалации обстановки, никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось, заявили во вторник в Минобороны РФ.Польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники ранее сообщила о гибели двух человек при падении двух ракет в приграничном с Украиной районе.Там добавили, что "опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения".Согласно заявлению представителя Министерства обороны США Патрик Райдер, Пентагон пока не располагает информацией, которая бы подтверждала сообщения о падении двух российских ракет в Польше.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

польша

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, новости, польша, сша, минобороны рф, пентагон, обострение ситуации вокруг украины 2022