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Названа личность гражданина Израиля, на которого планировалось покушение в Грузии
Названа личность гражданина Израиля, на которого планировалось покушение в Грузии
Накануне в посольстве Израиля в Грузии заявили, что Иран продолжает попытки терактов уже в Грузии 16.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-16T15:34+0400
2022-11-16T15:34+0400
2022-11-16T15:41+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Гражданином Израиля, на которого планировалось покушение в Грузии, является президент Грузино-израильской торговой палаты Ицик Моше.СГБ Грузии 15 ноября заявила о раскрытии попытки заказного убийства гражданина Израиля. По данным ведомства, убийство заказал гражданин Ирана, исполнителем же должен был стать гражданин Пакистана.По словам Моше, он не знал о том, что планировалась его ликвидация, и впервые узнал об этом из СМИ, после чего ему позвонил лично президент Израиля Ицхак Герцог."Для мотивации врага много причин не нужно. В целом в мире очень большой антисемитизм... Поэтому все евреи под угрозой за пределами страны", – отметил он.Накануне посольство Израиля в Грузии распространило заявление, в котором было сказано, что Иран продолжает свои попытки терактов уже в Грузии.По данным следствия, преступная группа, находящаяся в Иране, прислала в Грузию гражданина Пакистана, которому было поручено убийство гражданина Израиля.До приезда в Грузию его проинструктировали и предоставили информацию об объекте убийства. Подозреваемый в попытке совершения убийства прибыл в Грузию через третью страну, где ему были предоставлены средства конспиративной связи.После прибытия в Грузию гражданин Пакистана строго соблюдал правила конспирации, тайно изучал объект убийства и маршруты его передвижения, находился на постоянной конспиративной связи с заказчиком за границей, получал от него указания и денежные средства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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ицик моше, грузия, новости, израиль, иран, пакистан, сгб
ицик моше, грузия, новости, израиль, иран, пакистан, сгб
Названа личность гражданина Израиля, на которого планировалось покушение в Грузии
15:34 16.11.2022 (обновлено: 15:41 16.11.2022)
Накануне в посольстве Израиля в Грузии заявили, что Иран продолжает попытки терактов уже в Грузии
ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Гражданином Израиля, на которого планировалось покушение в Грузии, является президент Грузино-израильской торговой палаты Ицик Моше.
СГБ Грузии 15 ноября заявила о раскрытии попытки заказного убийства гражданина Израиля. По данным ведомства, убийство заказал гражданин Ирана, исполнителем же должен был стать гражданин Пакистана.
"Я очень благодарен грузинской стороне за то, что пресекли этот ужасный террористический акт против меня", – заявил Моше в эфире телеканала "Рустави 2".
По словам Моше, он не знал о том, что планировалась его ликвидация, и впервые узнал об этом из СМИ, после чего ему позвонил лично президент Израиля Ицхак Герцог.
"Для мотивации врага много причин не нужно. В целом в мире очень большой антисемитизм... Поэтому все евреи под угрозой за пределами страны", – отметил он.
Накануне посольство Израиля в Грузии распространило заявление, в котором было сказано, что Иран продолжает свои попытки терактов уже в Грузии.
По данным следствия, преступная группа, находящаяся в Иране, прислала в Грузию гражданина Пакистана, которому было поручено убийство гражданина Израиля.
До приезда в Грузию его проинструктировали и предоставили информацию об объекте убийства. Подозреваемый в попытке совершения убийства прибыл в Грузию через третью страну, где ему были предоставлены средства конспиративной связи.
После прибытия в Грузию гражданин Пакистана строго соблюдал правила конспирации, тайно изучал объект убийства и маршруты его передвижения, находился на постоянной конспиративной связи с заказчиком за границей, получал от него указания и денежные средства.