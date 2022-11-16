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Названа личность гражданина Израиля, на которого планировалось покушение в Грузии

Названа личность гражданина Израиля, на которого планировалось покушение в Грузии

Накануне в посольстве Израиля в Грузии заявили, что Иран продолжает попытки терактов уже в Грузии 16.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Гражданином Израиля, на которого планировалось покушение в Грузии, является президент Грузино-израильской торговой палаты Ицик Моше.СГБ Грузии 15 ноября заявила о раскрытии попытки заказного убийства гражданина Израиля. По данным ведомства, убийство заказал гражданин Ирана, исполнителем же должен был стать гражданин Пакистана.По словам Моше, он не знал о том, что планировалась его ликвидация, и впервые узнал об этом из СМИ, после чего ему позвонил лично президент Израиля Ицхак Герцог."Для мотивации врага много причин не нужно. В целом в мире очень большой антисемитизм... Поэтому все евреи под угрозой за пределами страны", – отметил он.Накануне посольство Израиля в Грузии распространило заявление, в котором было сказано, что Иран продолжает свои попытки терактов уже в Грузии.По данным следствия, преступная группа, находящаяся в Иране, прислала в Грузию гражданина Пакистана, которому было поручено убийство гражданина Израиля.До приезда в Грузию его проинструктировали и предоставили информацию об объекте убийства. Подозреваемый в попытке совершения убийства прибыл в Грузию через третью страну, где ему были предоставлены средства конспиративной связи.После прибытия в Грузию гражданин Пакистана строго соблюдал правила конспирации, тайно изучал объект убийства и маршруты его передвижения, находился на постоянной конспиративной связи с заказчиком за границей, получал от него указания и денежные средства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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