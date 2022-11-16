https://sputnik-georgia.ru/20221116/pochemu-1600-fur-zastryali-v-gruzii-na-puti-k-larsu-otvet-minekonomiki-armenii-272237859.html

Почему 1600 фур застряли в Грузии на пути к Ларсу? Ответ Минэкономики Армении

Почему 1600 фур застряли в Грузии на пути к Ларсу? Ответ Минэкономики Армении

Армянская фура простаивает в очереди для пересечения таможенного пункта "Верхний Ларс" около 10 и более дней 16.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-16T17:22+0400

2022-11-16T17:22+0400

2022-11-16T17:22+0400

мцхета-степанцминда-ларс

верхний ларс

тпп "казбеги – верхний ларс"

верхний ларс

кпп "казбеги -верхний ларс"

кпп "казбеги – верхний ларс"

тпп "казбеги - верхний ларс"

ситуация на военно-грузинской дороге

ситуация на дорогах грузии

армения

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Около 1 600 армянских большегрузов на сегодня находятся на территории Грузии на пути к пограничному переходу "Верхний Ларс", пишет Sputnik Армения со ссылкой на заявление министра экономики Армении Ваана Керобяна.Сегодняшняя пропускная способность Ларса, по его словам, осталась прежней, усугубляют ситуацию масштабы очередей. В среднем армянские фуры простаивают в очередях в течение 10 дней, есть большегрузы, которые тратят в пути еще больше времени.Министр отметил, что они ежедневно общаются с коллегами из РФ о возможности увеличения пропускной способности пункта пропуска."В последний раз говорил по этой теме с моим коллегой, с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым вчера вечером, к 22:00. На сегодня у нас также запланированы консультации", - сказал Керобян.Он отметил, что возникли проблемы и со скоропортящимися товарами, компании, занятые экспортом сельхоз- и молочной продукции, несут убытки.Военно-грузинская дорога – единственный сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией. Дорога закрывается в зимнее время из-за непогоды (по причине опасности схода лавины), в результате перевозчикам приходится стоять в очередях в ожидании открытия пути днями, неделями.В этом году проблем стало больше. После снятия российских ограничений на пересечение сухопутной границы с Грузией (они были введены в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19 - ред.) и обострения ситуации на Украине, часть грузов (в том числе турецких и азербайджанских) стала направляться в Россию сухопутным путем через "Ларс". Это вызвало многокилометровые очереди не только на самом таможенном пункте пропуска, но и на дороге к нему с грузинской стороны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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